रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला पुल विस्फोट के बाद ढहा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बढ़ाई सुरक्षा

रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला पुल भारी विस्फोट के बाद ढह गया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इस विस्फोट के कारण पुल का आधा हिस्सा समुद्र में गिर गया है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सुरक्षा बढ़ा दी है।

Published: October 09, 2022 09:00:55 am

रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है, जिसमें कही पर रूसी सेना तो कही पर यूक्रेनी सेना को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन शनिवार को रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला पुल का आधा हिस्सा भारी विस्फोट के बाद गिर गया है। इस विस्फोट को लेकर अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन क्रीमिया प्रायद्वीप की रूस समर्थित क्षेत्रीय संसद के अध्यक्ष ने इसके लिए यूक्रेन पर आरोप लगाया है। वहीं रूस ने अभी तक इस विस्फोट को लेकर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

