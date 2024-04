Russia-Ukraine War : स्वीडन ने यूरोपीय संघ से कहा-अरे भई, युद्ध में यूक्रेन की सहायता बढ़ाओ !

नई दिल्लीPublished: Apr 24, 2024 05:24:18 pm Submitted by: M I Zahir

Sweden calls on EU to double its support to Ukraine News in Hindi : रूस और यूक्रेन जंग (Russia-Ukraine War_ के चलते स्वीडन ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई में सहायता के लिए गोला-बारूद, वायु रक्षा और हथियार के उत्पादन में वृद्धि के साथ यूरोपीय संघ में प्रयासों को अब दोगुना करना चाहिए।

Russia-Ukraine War

Sweden calls on EU to double its support to Ukraine News in Hindi : रूस और यूक्रेन जंग (Russia-Ukraine War) के चलते स्वीडिश विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ( Swedish Foreign Minister Tobias Billström) ने एक्स पर कहा,”यह स्वीडन का दृष्टिकोण है,। बिलस्ट्रॉम ने “यूक्रेन को सहायता पैकेज पर अमरीकी सीनेट की ओर से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय” का भी स्वागत किया।

अरबों डॉलर की सहायता भेजने पर सहमत Russia Ukraine War News in Hindi : वाशिंगटन यूक्रेन को अरबों डॉलर की सहायता भेजने पर सहमत हो गया है, लेकिन यूरोप के लिए कीव का संदेश स्पष्ट है: आप लोग परेशानी में नहीं हैं। हमें आराम नहीं करना चाहिए EU News in Hindi : यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा (Ukraine’s Foreign Minister Dmytro Kuleba) ने यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉल के दौरान कहा, “हम सभी अमरीकी प्रतिनिधि सभा के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन यूरोप में हम आराम नहीं कर सकते और हमें आराम नहीं करना चाहिए।” “यूरोप की रक्षा हम यूरोपीय लोगों के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मामला है।” हवाई रक्षा समर्थन बढ़ाने का वादा Sweden News in Hindi : जर्मनी की इस घोषणा के बाद कहा कि वह कीव में पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली भेज रहा है, यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों और सरकार ने पिछले सप्ताह यूक्रेन के लिए अपने हवाई रक्षा समर्थन बढ़ाने का वादा किया था। यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक European Union News in Hindi : यूरोपीय परिषद (European Council) के अध्यक्ष (Chairman) चार्ल्स मिशेल ( Charles Mitchell) ने ब्रुसेल्स (Brussels) में यूरोपीय संघ (European Union) के नेताओं की बैठक के बाद कहा, “यह महीनों का सवाल नहीं है, यह दिनों और हफ्तों का सवाल है।” अधिक हवाई रक्षा सहायता की घोषणा करें NATO News in Hindi : नाटो (NATO) महासचिव (General Secretary) जेन्स स्टोलटेनबर्ग (Jens stoltenberg) ने यह भी वादा किया कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए और अधिक हवाई रक्षा सहायता की घोषणा की जाएगी। गुमनाम रहने की अनुमति Washington News in Hindi : वाशिंगटन (Washington) के नए सिरे से समर्थन से यूरोपीय संघ पर दबाव कम होने का खतरा है, दो यूरोपीय राजनयिकों ने कहा, जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए गुमनाम रहने की अनुमति दी गई थी। महीनों की रुकावट के बाद, 95 अरब डॉलर का अमरीकी सहायता पैकेज अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पारित हो गया और सीनेट के लिए भेजा जा रहा है, वहां मंजूरी के बाद यह राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा हस्ताक्षरित होने के लिए सीधे व्हाइट हाउस जाएगा। 60.8 बिलियन डॉलर

European Union News in Hindi : कुल आंकड़े में से, यूक्रेन को हथियारों को ताज़ा करने, साइलो को फिर से भरने और पूरे यूरोप में भंडारण स्थलों से हथियारों को अग्रिम पंक्ति तक पहुंचाने के लिए आवश्यक रसद को वित्तपोषित करने के लिए 60.8 बिलियन डॉलर निर्धारित किए गए हैं।

अमरीकी प्रतिनिधि सभा के फैसले का स्वागत Ukraine News in Hindi: यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा (Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba) ने कहा, "हम सभी अमरीकी प्रतिनिधि सभा के फैसले का स्वागत करते हैं… लेकिन यूरोप में हम आराम नहीं कर सकते और हमें आराम नहीं करना चाहिए।"