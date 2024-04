The Boat Capsized : चाहते थे शरण लेना, पलट गई नाव, 16 बच्चों समेत 18 की मौत

Children among 16 dead after asylum-seeker boat capsizes off Djibouti -UN : संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी के अनुसार, शरण चाहने वाले 77 लोगो को ले जा रही एक नाव डूबने से 18 जनों की मौत हो गई। वहीं कम से कम 28 अन्य लापता हैं।

Children among 16 dead after asylum-seeker boat capsizes off Djibouti- UN : संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी के अनुसार, हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका देश जिबूती के तट पर शरण चाहने वालों को ले जा रही एक नाव पलटने से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य लापता हैं।

पूर्वी प्रवास मार्ग” पर कई दर्जन लोग मारे गए Asylum-Seeker Boat capsizes News in Hindi : जानकारी के अ​नुसाार लगभग दो सप्ताह बाद मुख्य रूप से इथियोपियाई शरण चाहने वालों को ले जा रही एक अन्य नाव जिबूती तट पर डूब गई, जिसमें अफ्रीका से मध्य पूर्व के खतरनाक तथाकथित “पूर्वी प्रवास मार्ग” पर कई दर्जन लोग मारे गए। हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका Asylum-Seeker Boat capsizes Latest Update in Hindi : संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी के अनुसार, हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका देश जिबूती के तट पर शरण चाहने वालों को ले जा रही एक नाव के पलटने से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य लापता हैं। 77 प्रवासियों के साथ नाव पलटी Asylum-Seeker Boat capsizes Latest News in Hindi : इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ( IOM ) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “जिबूती तट पर बच्चों सहित 77 प्रवासियों के साथ नाव पलटने से त्रासदी हुई। इसमें कहा गया है कि स्थानीय आईओएम शाखा ”खोज और बचाव प्रयासों में स्थानीय अधिकारी मदद कर रहे हैं। एजेंसी के एक प्रवक्ता यवोन नेडगे ने अधिक विवरण दिए बिना बताया कि 16 मौतों में बच्चे और एक शिशु शामिल हैं। महिला समेत 33 लोग जीवित बचे जिबूती (Djbouti ) में इथियोपिया के राजदूत (Ambassador of Ethiopia ) बरहानु त्सेगये ( Barhanu Tsegaye) ने एक्स को बताया कि नाव यमन ( Yemen) से इथियोपिया ( Ethiopia ) के लोगों को ले जा रही थी और दुर्घटना उत्तरपूर्वी जिबूती में गोडोरिया के पास हुई। उन्होंने कहा कि एक महिला समेत 33 लोग जीवित बचे हैं। नाव डूब गई थी आईओएम और जिबूती में इथियोपियाई दूतावास के अनुसार, 60 से अधिक लोगों को ले जा रही एक और नाव 8 अप्रेल को गोडोरिया के तट पर डूब गई थी। आईओएम( IOM ) ने उस समय कहा था कि बच्चों सहित 38 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि अन्य छह लोग लापता हैं। सऊदी अरब पहुंचने की कोशिश इथियोपियाई दूतावास ने कहा था कि नाव इथियोपियाई लोगों को जिबूती से युद्धग्रस्त यमन ले जा रही थी कि यह हादसा हुआ। ध्यान रहे कि हर साल, हजारों अफ्रीकी शरण चाहने वाले संघर्ष या प्राकृतिक आपदा से बच कर या बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में सऊदी अरब पहुंचने की कोशिश करने के लिए लाल सागर और यमन के माध्यम से “पूर्वी मार्ग” का साहस करते हैं। जीवन-घातक खतरों का सामना आईओएम ( IOM ) ने फरवरी में एक बयान में कहा, “अपनी यात्रा के दौरान, कई लोगों को मानव तस्करों और अन्य अपराधियों के हाथों भुखमरी, स्वास्थ्य जोखिम और शोषण सहित जीवन-घातक खतरों का सामना करना पड़ता है।” पार करने वालों की संख्या बढ़ रही एनडेगे ने कहा कि आईओएम के 2023 के आंकड़ों से पता चलता है कि “जल सीमा पार करने की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है”। आईओएम के अनुसार, पिछले साल जिबूती या सोमालिया से यमन पहुंचे लगभग 100,000 लोगों में से 79 प्रतिशत इथियोपियाई हैं, शेष सोमालिया हैं। 15 प्रतिशत से अधिक लोग खाद्य सहायता पर निर्भर अफ़्रीका का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इथियोपिया विभिन्न संघर्षों से पीड़ित है और हाल के वर्षों में कई क्षेत्र गंभीर सूखे से पीड़ित हुए हैं। इसके 120 मिलियन निवासियों में से 15 प्रतिशत से अधिक लोग खाद्य सहायता पर निर्भर हैं। पिछले साल 698 लोगों की मौत हुई थी आईओएम ने कहा कि उसके लापता प्रवासी परियोजना के अनुसार, पिछले साल जिबूती से यमन तक अदन की खाड़ी पार करते समय महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 698 लोगों की मौत हो गई थी।

