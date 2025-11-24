चाय नहीं मिली तो रूस ने अपनी इस एयर होस्टेस को भेज दिया जेल, क्या है माजरा ?

रूसी एयर होस्टेस को यूक्रेन में जेल हो गई। (फोटो: X-Handle/ Jürgen Nauditt.)
Russian Air Hostess Jailed Tea Ukraine: यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस (Russia-Ukrain War) में इस दुश्मन देश का नाम लेना किसी अपराध से कम नहीं है। रूस की व्लादिमीर पुतिन सरकार ने एक 23 वर्षीय एयर होस्टेस को महज इसलिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, क्योंकि उसने यूक्रेन के सैनिकों को चाय पिलाने (Russian Air Hostess Jailed Tea Ukraine) की इच्छा जाहिर की थी।
ग्लैमरस एयर होस्टेस वरवारा वोल्कोवा (Varvara Volkova) पर आरोप है कि उन्होंने रूसी सेना को बदनाम किया और सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट किए। हालांकि, वोल्कोवा जिस यूराल एयरलाइंस के लिए काम करती हैं, उसका कहना है कि एयर होस्टेस का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था। वरवारा वोल्कोवा की गिरफ़्तारी ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन का जिक्र रूस को किस हद तक असहज कर देता है।
द सन की रिपोर्ट के अनुसार, वरवारा वोल्कोवा ने अपने एक पोस्ट में यूक्रेनी सैनिकों को चाय पिलाने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने लिखा था - यूक्रेन की सेना में मेरे कई दोस्त हैं और यदि वे रूस आए तो मैं उनके लिए चाय बनाऊँगी। साथ ही उन्होंने रूसी सेना पर यूक्रेन के आम नागरिकों को मारने का आरोप भी लगाया। एयर होस्टेस ने अपने एक दूसरे पोस्ट में लिखा था कि वह रूस से प्यार करती हैं, लेकिन अपनी सरकार का समर्थन नहीं करतीं। उन्होंने कहा कि यह मेरा नजरिया है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।
वरवारा वोल्कोवा पर यह आरोप भी है कि उन्होंने रूसी टैंक कमांडर रूसलान ग्रिगोरिएव की व्यक्तिगत तौर पर आलोचना की है और उन्हें धमकाया। ग्रिगोरिएव ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस शिकायत में उन्होंने कहा था कि वरवारा वोल्कोवा ने मुझे कॉल किया और युद्ध में भाग लेने के लिए मुझे फासीवादी करार दिया। बाद में टैंक कमांडर की यूक्रेन के लुहान्स्क क्षेत्र में युद्ध के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने हाल ही में वरवारा वोल्कोवा को अदालत में पेश किया। उनके हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मायूसी थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि वोल्कोवा के सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई साइबर हमला नहीं हुआ था। उन्होंने खुद यूक्रेन के समर्थन में पोस्ट किए थे। इसके बाद पुतिन-समर्थक जज ने उन्हें सभी आरोपों में दोषी पाते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई। बता दें कि रूस में सेना या व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करने की मनाही है। साथ ही यूक्रेन का समर्थन या उसके प्रति सहानुभूति जताना भी प्रतिबंधित है। गौरतलब हे कि अगस्त में दो सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्योंकि उन्होंने यूक्रेनी हमले में ध्वस्त एक रूसी प्लांट के सामने पोज देते हुए टिकटॉक वीडियो बनाया था।
रूस और यूक्रेन पिछले 4 बरसों से युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध में दोनों देशों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तमाम कोशिशों के बाद भी युद्ध समाप्त नहीं हो पाया है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध पर पर्दा डालने के लिए जोरशोर से काम कर रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक 28-सूत्री प्रस्ताव भी तैयार किया है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग