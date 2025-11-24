चाय नहीं मिली तो रूस ने अपनी इस एयर होस्टेस को भेज दिया जेल, क्या है माजरा ?

पुलिस ने हाल ही में वरवारा वोल्कोवा को अदालत में पेश किया। उनके हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मायूसी थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि वोल्कोवा के सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई साइबर हमला नहीं हुआ था। उन्होंने खुद यूक्रेन के समर्थन में पोस्ट किए थे। इसके बाद पुतिन-समर्थक जज ने उन्हें सभी आरोपों में दोषी पाते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई। बता दें कि रूस में सेना या व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करने की मनाही है। साथ ही यूक्रेन का समर्थन या उसके प्रति सहानुभूति जताना भी प्रतिबंधित है। गौरतलब हे कि अगस्त में दो सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्योंकि उन्होंने यूक्रेनी हमले में ध्वस्त एक रूसी प्लांट के सामने पोज देते हुए टिकटॉक वीडियो बनाया था।