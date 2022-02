झूठ बोल रहा रूस, यूक्रेन पर आक्रमण अब कभी भी हो सकता है: व्हाइट हाउस

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के बीच बुधवार को ऐसी खबरें मिलीं कि रूस ने अपनी सेना को यूक्रेन की सीमाओं से वापस बुला लिया है। लेकिन अमरीका ने रूस के इस दावे को खारिज किया है। अमरीका के मुताबिक यूक्रेन से संकट अभी टला नहीं है। रूस कभी भी हमला कर सकता है।

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच बुधवार को ऐसी खबरें आईं कि रूस ने अपनी सेना को यूक्रेन की सीमाओं से वापस बुला लिया है। जंग की आहट के बीच इस खबर ने लोगों को सुकून दिया। इस खबर के साथ ही यूक्रेन के लोगों ने भी अपने देश का झंडा लहराकर एकता का प्रदर्शन किया। लेकिन इन खबरों पर उस वक्त विराम लग गया जब अमरीका ने इस मसले पर कुछ और ही कहा।



अमरीका ने जो खबर दी है उससे लग रहा है कि यूक्रेन से संकट अभी टला नहीं है। यूएस ने चेतावनी दी है कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर 7000 सैनिकों की बढ़ोतरी कर दी है। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूस ‘झूठे’ बहाने बना रहा है और वह किसी भी वक्त हमला कर सकता है।

Russian invasion of Ukraine can happen anytime now: White House