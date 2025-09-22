Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

नर्सों की नौकरी नहीं ले पाएगा एआई, ऑल्टमैन का दावा

जिस तेज़ी से एआई बढ़ रहा है, भविष्य में कई नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन अब ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एआई के विषय में एक बड़ा दावा किया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 22, 2025

AI
AI (Representational Photo)

एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI – Artificial Intelligence) तेज़ी से बढ़ रहा है। एआई की दुनिया में आए दिन ही कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसकी उपयोगिता भी बढ़ रही है, जिससे इसका दुनियाभर में इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। आज एआई का इस्तेमाल कई सेक्टर्स में हो रहा है। हालांकि एआई के फायदे होने के साथ कई नुकसान भी हैं। कई लोग इस बात की आशंका जताते हैं कि भविष्य में एआई की वजह से कई नौकरियों पर संकट छा जाएगा।

सैम ऑल्टमैन की चेतावनी

एआई को तेज़ी से आगे बढ़ाने में जिस कंपनी की सबसे अहम भूमिका रही है, वो है ओपनएआई (OpenAI)। ओपनएआई ही चैटजीपीटी (ChatGPT) की पेरेंट कंपनी है, जिसने एआई की दुनिया ही बदल दी। चैटजीपीटी की ही तर्ज पर आज कई बड़ी कंपनियाँ, एआई बेस्ड अपना खुद का चैटबॉट लॉन्च कर रही है। ओपनएआई और चैटजीपीटी की सफलता में कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) की अहम भूमिका रही है। लेकिन इसी बीच अब ऑल्टमैन ने एक चेतावनी दे दी है। ऑल्टमैन ने कहा है कि जिस तरह से एआई विकसित हो रहा है, वो आने वाले समय में दुनियाभर के कार्यस्थलों को बदल देगी और सबसे पहले प्रोग्रामिंग और कस्टमर सर्विस नौकरियाँ प्रभावित होंगी।

ये भी पढ़ें

ब्राज़ील ने बना दी ‘अच्छे’ मच्छरों की फैक्ट्री, ‘बुरे’ मच्छरों की होगी छुट्टी!
विदेश
Brazil built 'good' mosquitoes

कोडिंग हुई बेहद आसान

ऑल्टमैन ने कहा कि एआई टूल्स की मदद से अब कोडिंग बेहद आसान हो चुकी है। इससे प्रोग्रामरों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि फोन और कंप्यूटर आधारित कस्टमर सपोर्ट का बड़ा हिस्सा आने वाले समय में एआई से पूरी तरह बदल जाएगा।

नर्सों की नौकरी नहीं ले पाएगा एआई

ऑल्टमैन ने यह दावा भी किया है कि भले ही एआई कितना भी विकसित क्यों न हो जाए, वो नर्सों की नौकरी नहीं ले पाएगा। ओपनएआई के सीईओ ने कहा कि नर्सों की नौकरी सहानुभूति और मानवीय जुड़ाव वाली होती हैं, जिन पर एआई का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑल्टमैन ने कहा कि भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन यह तय है कि इंसानी स्पर्श और भावनात्मक संवाद की जगह मशीनें नहीं ले पाएंगी।

ये भी पढ़ें

खुदाई में मिला 450 किलो का बम, मचा हाहाकार
विदेश
450 kg bomb

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

world news

World News in Hindi

Published on:

22 Sept 2025 10:29 am

Hindi News / World / नर्सों की नौकरी नहीं ले पाएगा एआई, ऑल्टमैन का दावा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.