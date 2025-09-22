नर्सों की नौकरी नहीं ले पाएगा एआई, ऑल्टमैन का दावा

एआई को तेज़ी से आगे बढ़ाने में जिस कंपनी की सबसे अहम भूमिका रही है, वो है ओपनएआई (OpenAI)। ओपनएआई ही चैटजीपीटी (ChatGPT) की पेरेंट कंपनी है, जिसने एआई की दुनिया ही बदल दी। चैटजीपीटी की ही तर्ज पर आज कई बड़ी कंपनियाँ, एआई बेस्ड अपना खुद का चैटबॉट लॉन्च कर रही है। ओपनएआई और चैटजीपीटी की सफलता में कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) की अहम भूमिका रही है। लेकिन इसी बीच अब ऑल्टमैन ने एक चेतावनी दे दी है। ऑल्टमैन ने कहा है कि जिस तरह से एआई विकसित हो रहा है, वो आने वाले समय में दुनियाभर के कार्यस्थलों को बदल देगी और सबसे पहले प्रोग्रामिंग और कस्टमर सर्विस नौकरियाँ प्रभावित होंगी।