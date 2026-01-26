ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा ने भारत की ओर किया रुख, PM मोदी से मांगेंगे साथ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा पर 100% टैरिफ की धमकी और '51वीं राज्य' वाली टिप्पणी ने ओटावा को अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए मजबूर कर दिया है। कनाडा अब भारत को रणनीतिक साझेदार मानकर व्यापार विविधीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। कनाडाई विदेश मंत्री अनिता आनंद ने डावोस में साफ कहा, "कनाडा कभी 51वीं राज्य नहीं बनेगा।" उन्होंने जोर दिया कि अगले 10 सालों में गैर-अमेरिकी निर्यात दोगुना किया जाएगा, और इसी वजह से चीन के बाद अब भारत की ओर रुख किया जा रहा है।