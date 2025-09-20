Patrika LogoSwitch to English

खुदाई में मिला 450 किलो का बम, मचा हाहाकार

हॉन्गकॉन्ग में एक निर्माणाधीन इमारत की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिससे हाहाकार मच गया।

भारत

Tanay Mishra

Sep 20, 2025

450 kg bomb
450 kg bomb

हॉन्गकॉन्ग (Hong Kong) में हाल ही में कुछ ऐसा मिला है जिसे देखकर आसपास के लोग डर गए और हाहाकार मच गया। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि ऐसा क्या मिला जिसने लोगों को डरा दिया? दरअसल हॉन्गकॉन्ग में एक निर्माणाधीन इमारत की खुदाई के दौरान एक पुराना बम मिला है, जो फटा नहीं था। यह बम 450 किलोग्राम का है।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है बम

जानकारी के अनुसार खुदाई में जो बम मिला है, वो द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के समय का है। यह बम हॉन्गकॉन्ग के वान चाई (Wan Chai) जिले क्वारी बे (Quarry Bay) इलाके में एक निर्माण स्थल पर यह मिला।

पुलिस और बम निरोधी टीम तुरंत पहंची मौके पर

जैसे ही 450 किलोग्राम का यह बम मिला, तुरंत ही पुलिस और बम निरोधी टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि खतरे को देखते हुए आसपास के कई घरों को खाली करवाना पड़ा।

पुराना होने के बाद भी बेहद खतरनाक यह बम

बम निरोधी टीम और पुलिस ने जांच में बताया कि यह बम अमेरिकी सेना का है। हालांकि यह बम सामान्य ही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह कार्यशील बताया जा रहा है। ऐसे में अगर इससे गलत तरीके से छेड़छाड़ की जाती है, तो भीषण धमाका हो सकता है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान भी हो सकता है।

world news

World News in Hindi

Published on:

20 Sept 2025 04:47 pm

Hindi News / World / खुदाई में मिला 450 किलो का बम, मचा हाहाकार

