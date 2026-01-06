Venezuela News : दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएं यहां, सबसे बड़ा वाटरफॉल भी, जानिए वेनेजुएला की खास चीजों के बारे में

Venezuela Crisis News : वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका की गिरफ्त (US Strikes Venezuela) में हैं। उनको अमेरिका की कोर्ट में पेश किया गया जहां वो फफक पड़े। बता दें, अमेरिका ने शनिवार को उनके घर से उठा लिया था। इसके बाद वेनेजुएला में युद्ध जैसी स्थिति बनती दिख रही है। अगर युद्ध होता है तो वहां की 'स्वर्ग' जैसी चीजें तबाह हो सकती है। वेनेजुएला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संपदा से संपन्न देश है। तेल से लेकर चॉकलेट तक वहां से आते हैं। आइए, जानते हैं कि वेनेजुएला में क्या-क्या खास है-