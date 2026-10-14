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Saudi Airport flight Cancellations Full List: सऊदी अरब में हवाई संकट: रियाद एयरपोर्ट बंद, जेद्दा रूट पर भी असर; जानें कौन-सी फ्लाइट कब तक रद्द

Saudi Airport Flights Cancelled Today 14th October, 2026 : सऊदी अरब के कई एयरपोर्ट हूतियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों का शिकार बने हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब के बीच उड़ानों का संचालन करने वाली कई एयरलाइंस ने बुधवार को भी उड़ानें रद्द कर दीं। बीते एक सप्ताह में 3,100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इनमें अमीरात, एतिहाद एयरवेज, फ्लाईदुबई, एयर अरबिया और कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस की उड़ानें शामिल हैं।
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भारत

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kamlesh sharma

Oct 14, 2026

flight cancellation

Saudi flight cancellations (File photo-IANS)

Saudi Airport Flights Cancelled: नई दिल्ली/रियाद। सऊदी अरब के कई एयरपोर्ट हूतियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों का शिकार बने हैं। ऐसे में भारत से सऊदी अरब जाने वाली इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर की उड़ानें 17 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दी गई है। यह उड़ानें रियाद, जेद्दा, दमाम और मदीना के लिए संचालित होती है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब के बीच उड़ानों का संचालन करने वाली कई एयरलाइंस ने बुधवार को भी उड़ानें रद्द कर दीं। बीते एक सप्ताह में 3,100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इनमें अमीरात, एतिहाद एयरवेज, फ्लाईदुबई, एयर अरबिया और कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस की उड़ानें शामिल हैं। वहीं, रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कम से कम 17 अक्टूबर तक बंद रहने की सूचना है।

एक दिन में 313 उड़ानें रद्द, 60 फीसदी तक सेवाएं प्रभावित

एविएशन एनालिटिक्स फर्म सिरियम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 14 अक्टूबर को सऊदी अरब के हवाई अड्डों से निर्धारित 1,097 उड़ानों में से 313 उड़ानें रद्द कर दी गईं या उनका संचालन नहीं हुआ। यह कुल उड़ानों का 28.53 प्रतिशत है। 13 अक्टूबर को स्थिति और गंभीर रही। इस दिन निर्धारित 1,058 उड़ानों में से 556 उड़ानें रद्द रहीं या संचालित नहीं हुईं। यानी कुल उड़ानों में से 52.55 प्रतिशत प्रभावित हुईं। वहीं, 12 अक्टूबर को निर्धारित 1,048 उड़ानों में से 632 उड़ानें रद्द हुईं या संचालित नहीं की गईं। यह कुल उड़ानों का 60.31 प्रतिशत था। 8 से 14 अक्टूबर के बीच कुल 3,100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यह निर्धारित उड़ानों का करीब 40 प्रतिशत है। एयरलाइंस की ओर से शेड्यूल में बदलाव किए जाने के कारण ये आंकड़े बदल भी सकते हैं।

Air India, Indigo समेत कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने बढ़ाई रोक

सऊदी अरब में उड़ानों पर असर के चलते कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने भी अपनी सेवाओं पर रोक बढ़ा दी है। ताजा अपडेट के मुताबिक, प्रमुख एयरलाइंस की स्थिति इस प्रकार है:

  • सऊदी अरब में उड़ानों पर असर के चलते कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने भी अपनी सेवाओं पर रोक बढ़ा दी है।
  • एयर फ्रांस-KLM: रियाद आने-जाने वाली उड़ानें अक्टूबर के अंत तक निलंबित।
  • एयर इंडिया: रियाद, दम्माम और जेद्दा की उड़ानें 17 अक्टूबर तक निलंबित।
  • अकासा एयर: रियाद और जेद्दा की उड़ानें 17 अक्टूबर तक निलंबित।
  • कैथे पैसिफिक: हांगकांग-रियाद और हांगकांग-दुबई रूट की सेवाओं की बहाली 31 जनवरी 2027 तक टाली गई।
  • डेल्टा एयरलाइंस: अटलांटा-रियाद सेवा शुरू करने की योजना मार्च 2027 तक टाली गई।
  • गल्फ एयर: बहरीन-रियाद उड़ानें 12 से 17 अक्टूबर तक रद्द।
  • इंडिगो: रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना की उड़ानें 17 अक्टूबर तक रद्द।
  • लुफ्थांसा ग्रुप: रियाद की सभी उड़ानें 16 अक्टूबर तक रद्द।
  • मलेशिया एयरलाइंस: एहतियात के तौर पर जेद्दा और मदीना की उड़ानें 17 अक्टूबर तक रद्द।
  • फिलीपीन एयरलाइंस: रियाद की उड़ानें 29 नवंबर तक निलंबित।
  • कतर एयरवेज: रियाद और दम्माम की उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित, बहाली की तारीख तय नहीं।
  • एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर ने अपनी उड़ानों पर रोक 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

Etihad Airways: 19 अक्टूबर तक रियाद की उड़ानें रद्द

एतिहाद एयरवेज ने अबू धाबी और रियाद के बीच सभी उड़ानें सोमवार, 19 अक्टूबर तक रद्द कर दी हैं। इसके अलावा दम्माम और जेद्दा के लिए भी उड़ानें रद्द की गई हैं। अबू धाबी और दम्माम के बीच 13 और 14 अक्टूबर की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

  • EY601: अबू धाबी से जेद्दा
  • EY602: जेद्दा से अबू धाबी
  • EY603: अबू धाबी से जेद्दा
  • EY604: जेद्दा से अबू धाबी

इसके अलावा 15 अक्टूबर को भी EY603 और EY604 उड़ानें रद्द रहेंगी। एयरलाइन ने कहा है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर शेड्यूल में आगे भी बदलाव किए जा सकते हैं। प्रभावित यात्री रीबुकिंग और रिफंड के लिए एतिहाद या अपने बुकिंग एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।

flydubai: रियाद, दम्माम और अबहा की उड़ानें 19 अक्टूबर तक रद्द

फ्लाईदुबई ने सऊदी अरब के कई शहरों के लिए उड़ानों का निलंबन 19 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इनमें रियाद, दम्माम और अबहा शामिल हैं। इससे पहले उड़ानों पर रोक 14 अक्टूबर तक थी। एयरलाइन के प्रवक्ता के मुताबिक, मौजूदा स्थिति के कारण सऊदी अरब के लिए निर्धारित उड़ानों में और बदलाव की संभावना है। एयरलाइन हालात पर नजर रख रही है और यात्रियों को आधिकारिक माध्यमों से जानकारी देगी।

इससे दुबई-रियाद रूट की FZ841, FZ847 और FZ855 उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। दम्माम और अबहा की उड़ानों पर भी असर पड़ा है। हालांकि, फ्लाईदुबई ने सऊदी अरब के पूरे नेटवर्क को बंद नहीं किया है। अलउला जैसे कुछ अन्य शहरों के लिए उड़ानें शेड्यूल में दिखाई दी हैं। इसलिए यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति अलग से जांचने की सलाह दी गई है।

कब खुलेगा रियाद एयरपोर्ट?

सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परिचालन निलंबन की अवधि बढ़ा दी है। अधिकारी अभी एयरपोर्ट की सुरक्षा और परिचालन संबंधी तैयारियों की जांच-पड़ताल कर रहे हैं। सोमवार को जारी नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) के अनुसार, एयरपोर्ट 17 अक्टूबर को रात 9 बजे GMT तक बंद रहेगा। सऊदी अरब के स्थानीय समय के अनुसार यह समय 18 अक्टूबर की मध्यरात्रि के बराबर है। हालांकि, यह फिलहाल बताई गई बंदी की समय-सीमा है, एयरपोर्ट के दोबारा खुलने का निश्चित समय नहीं।

रियाद एयरपोर्ट पर यह बंदी यमन के ईरान समर्थित हूती आंदोलन की ओर से किए गए बार-बार के हमलों के बाद लागू की गई है। इनमें शनिवार, 10 अक्टूबर को हुआ हमला भी शामिल है, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। रविवार को हुए एक अन्य हमले में भी लोग हताहत हुए। इन घटनाओं के कारण सऊदी अरब में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन की आधिकारिक फ्लाइट स्टेटस सेवा पर उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।

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Updated on:

14 Oct 2026 02:43 pm

Published on:

14 Oct 2026 02:43 pm

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