Saudi Airport flight Cancellations Full List: सऊदी अरब में हवाई संकट: रियाद एयरपोर्ट बंद, जेद्दा रूट पर भी असर; जानें कौन-सी फ्लाइट कब तक रद्द

एविएशन एनालिटिक्स फर्म सिरियम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 14 अक्टूबर को सऊदी अरब के हवाई अड्डों से निर्धारित 1,097 उड़ानों में से 313 उड़ानें रद्द कर दी गईं या उनका संचालन नहीं हुआ। यह कुल उड़ानों का 28.53 प्रतिशत है। 13 अक्टूबर को स्थिति और गंभीर रही। इस दिन निर्धारित 1,058 उड़ानों में से 556 उड़ानें रद्द रहीं या संचालित नहीं हुईं। यानी कुल उड़ानों में से 52.55 प्रतिशत प्रभावित हुईं। वहीं, 12 अक्टूबर को निर्धारित 1,048 उड़ानों में से 632 उड़ानें रद्द हुईं या संचालित नहीं की गईं। यह कुल उड़ानों का 60.31 प्रतिशत था। 8 से 14 अक्टूबर के बीच कुल 3,100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यह निर्धारित उड़ानों का करीब 40 प्रतिशत है। एयरलाइंस की ओर से शेड्यूल में बदलाव किए जाने के कारण ये आंकड़े बदल भी सकते हैं।