सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ रक्षा समझौता, भारत की पूरे मामले पर नज़र

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते पर भारत (India) की भी नज़र है। भारतीय विदेश मंत्रालय से इस मामले पर प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने कहा, "हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की खबरें देखी हैं। सरकार को पता था कि यह घटनाक्रम, जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है, विचाराधीन था। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार, भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"