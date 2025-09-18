Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ रक्षा समझौता, भारत की पूरे मामले पर नज़र

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ है। क्या है यह रक्षा समझौता और दोनों देशों को इससे कैसे मिलेगा फायदा? भारत की इस मामले में क्या है प्रतिक्रिया? आइए जानते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 18, 2025

India has eyes on Saudi Arabia-Pakistan defense pact
India has eyes on Saudi Arabia-Pakistan defense pact (Photo - Patrika Graphics)

सऊदी अरब (Saudi Arabia) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच एक अहम रक्षा समझौता हुआ है, जिसे "स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट" (Strategic Mutual Defence Agreement) नाम दिया गया है। यह समझौता बुधवार को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद (Mohammed bin Salman Al Saud) और पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Sharif) के बीच हस्ताक्षरित हुआ। इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) भी मौजूद रहे।

क्या है इस रक्षा समझौते की अहमियत?

यह रक्षा समझौता सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दशकों पुरानी सुरक्षा साझेदारी को और मज़बूत करता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच संबंध लगभग आठ दशक पुराने हैं, जो इस्लामिक भाईचारे, एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित हैं। आइए नज़र डालते हैं कि यह समझौता दोनों देशों के लिए कैसे अहम है।

◙ आक्रामकता पर संयुक्त प्रतिक्रिया

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते के अनुसार दोनों में से किसी भी देश पर आक्रामकता को दोनों देशों पर आक्रामकता माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एक देश पर हमला होता है, तो दूसरा देश उसे अपने ऊपर हमला मानकर जवाब देगा। यह प्रावधान दोनों देशों की सुरक्षा को एकजुट करता है।

◙ रक्षा सहयोग का विकास

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसमें सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी शेयर करना और संयुक्त सैन्याभ्यास शामिल हैं।

◙ परमाणु छतरी

पाकिस्तान एक परमाणु देश है। सऊदी अधिकारियों के अनुसार दोनों देशों के बीच हुआ रक्षा समझौता दोनों देशों के सभी सैन्य साधनों को शामिल करने वाला व्यापक रक्षा समझौता है। हालांकि स्पष्ट रूप से परमाणु हथियारों का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं को सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अहम बना सकता है।

◙ क्षेत्रीय स्थिरता पर फोकस

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते से दोनों देशों के लिए क्षेत्रीय विकास, सामान्य हितों के मुद्दों और सुरक्षा प्रयासों पर ध्यान रखा जाएहा। साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता पर भी फोकस रखा जाएगा।

◙ आर्थिक-सैन्य फायदा

हथियारों के मामले में पाकिस्तान, सऊदी अरब से ज़्यादा एडवांस है, तो आर्थिक रूप से सऊदी अरब, पाकिस्तान से काफी आगे है। ऐसे में दोनों को एक-दूसरे से आर्थिक-सैन्य फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से अब तक सऊदी अरब ने आर्थिक रूप से पाकिस्तान की काफी मदद की है।

भारत की पूरे मामले पर नज़र

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते पर भारत (India) की भी नज़र है। भारतीय विदेश मंत्रालय से इस मामले पर प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने कहा, "हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की खबरें देखी हैं। सरकार को पता था कि यह घटनाक्रम, जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है, विचाराधीन था। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार, भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

18 Sept 2025 12:43 pm

Published on:

18 Sept 2025 12:17 pm

Hindi News / World / सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ रक्षा समझौता, भारत की पूरे मामले पर नज़र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.