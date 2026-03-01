पाक में लाखों लोगों का घर चलाता है सऊदी अरब, उसके भी सगे नहीं हुए मुनीर-शहबाज, जब ईरान ने हमला किया तो…

रिपोर्टों के अनुसार, ईरान की ओर से ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम ठिकानों पर बार-बार हमले हो रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई। यह चुप्पी और भी हैरान करती है क्योंकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता है। लंबे समय से सऊदी अरब ने आर्थिक और रणनीतिक रूप से पाकिस्तान की मदद की है, लेकिन आज जब जोखिम बढ़ गया है, तब इस्लामाबाद की खामोशी कई नए सवाल खड़े कर रही है कि क्या यह कूटनीति है या दबाव की रणनीति?