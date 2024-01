सऊदी अरब में बना इतिहास, 70 साल से भी ज़्यादा समय बाद खुलेगी शराब की पहली दुकान

सऊदी अरब में बना इतिहास, 70 साल से भी ज़्यादा समय बाद खुलेगी शराब की पहली दुकान

नई दिल्लीPublished: Jan 25, 2024 01:55:04 pm Submitted by: Tanay Mishra

First Time In 70 Years In Saudi Arabia: सऊदी अरब में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो 70 साल में पहली बार हुआ है। लेकिन क्या? आइए जानते हैं।

Saudi Arabia to get first liquor store in over 7 decades