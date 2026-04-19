सऊदी अरब में बड़ी कार्रवाई, 14 हजार से ज्यादा अवैध प्रवासी गिरफ्तार, हजारों को किया डिपोर्ट

illegal Residents in Saudi Arabia: सऊदी अरब में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। हाल ही में देशभर में चलाए गए अभियान के दौरान एक ही हफ्ते में 14,487 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से हजारों लोगों को देश से निष्कासित (डिपोर्ट) किया जा चुका है, जबकि बाकी मामलों की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।