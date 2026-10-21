सऊदी के पवित्र ‘मदीना’ पर फिर ड्रोन अटैक, ईरान समर्थित हूतियों ने हमले से किया इनकार

गौरतलब है कि यमन में 2014 से गृहयुद्ध चल रहा है। हूती गुट ने भयंकर लड़ाई के बाद सरकार को राजधानी सना से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद सऊदी नेतृत्व वाले देशों ने सैन्य कार्रवाई शुरू की। 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से सीमा पार हमलों पर लगभग रोक लग गई थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में फिर से लड़ाई तेज हो गई है।