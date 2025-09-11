9/11 Attacks: आज से 24 साल पहले हुआ था अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला, 2,996 लोगों की गई थी जान

11 सितंबर 2001 का दिन अमेरिका (United States Of America) में शायद ही कोई भूल सकता है। इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। आज से ठीक 24 साल पहले अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला (Terrorist Attack) हुआ था। इस हमले को 9/11 आतंकी हमले के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका में जान-माल का भारी नुकसान हुआ था।
11 सितंबर, 2001 को अमेरिका में अल-कायदा के 19 आतंकियों ने चार पैसेंजर विमानों को हाईजैक कर लिया। सुबह 8:46 बजे पहला विमान न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराया। 17 मिनट बाद दूसरा विमान दक्षिणी टावर से टकराया। दोनों टावर ढह गए। तीसरा विमान कुछ देर बाद वॉशिंगटन डी.सी. के पास पेंटागन बिल्डिंग से टकराया। चौथा विमान कुछ देर बाद पेन्सिलवेनिया के एक खेत में क्रैश हो गया, क्योंकि यात्रियों ने आतंकियों से विमान का कंट्रोल छुटाने के लिए उनसे मुठभेड़ की। इस आतंकी हमले ने न सिर्फ अमेरिका को, बल्कि पूरी दुनिया की स्तब्ध कर दिया।
9/11 आतंकी हमले में 2,996 लोगों की जान गई थी। इनमें 2,977 पीड़ित थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर ढहने की वजह से 2,753 लोग मारे गए। पेंटागन से विमान की टक्कर में 184 लोग मारे गए। पेन्सिलवेनिया के एक खेत में विमान के क्रैश होने से 40 लोग मारे गए। इनके अलावा सभी 19 आतंकी भी मारे गए।
9/11 आतंकी हमले में करीब 25 हज़ार लोगों को चोट आई थी। इनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, तो कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें अपेक्षाकृत कम चोट आई। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों का कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला था।
अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले को आतंकी संगठन अलकायदा के 19 आतंकियों ने अंजाम दिया था। इस घातक आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अलकायदा का सरगना और खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन (Osama bin Laden) था।
अमेरिका को 9/11 आतंकी हमले का बदला लेने में करीब 10 साल लग गए। बराक ओबामा (Barack Obama) के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारा। 2 मई 2011 को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के अबोटाबाद शहर में लादेन के आलीशान घर की पहचान की। इस घर में लादेन अपनी पत्नियों, बच्चों और कुछ सहयोगियों के साथ छिपा हुआ था। स्थानीय समयानुसार रात करीब 1 बजे (अमेरिकी समयानुसार 1 मई की दोपहर), 'ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर' के तहत 23 अमेरिकी नेवी सील कमांडो, दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स से पाकिस्तान पहुंचे। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन मिशन जारी रहा। कमांडो दीवारें फांदकर अंदर घुसे और लादेन को बिना हथियार के पाया। उसने अपनी बेटी को ढाल बनाकर बचने की कोशिश की लेकिन एक कमांडो ने लादेन के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। लादेन की मौत के कुछ देर बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने घोषणा करते हुए बताया कि 9/11 हमले का बदला ले लिया गया है।