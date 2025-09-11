9/11 Attacks: आज से 24 साल पहले हुआ था अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला, 2,996 लोगों की गई थी जान

अमेरिका को 9/11 आतंकी हमले का बदला लेने में करीब 10 साल लग गए। बराक ओबामा (Barack Obama) के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारा। 2 मई 2011 को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के अबोटाबाद शहर में लादेन के आलीशान घर की पहचान की। इस घर में लादेन अपनी पत्नियों, बच्चों और कुछ सहयोगियों के साथ छिपा हुआ था। स्थानीय समयानुसार रात करीब 1 बजे (अमेरिकी समयानुसार 1 मई की दोपहर), 'ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर' के तहत 23 अमेरिकी नेवी सील कमांडो, दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स से पाकिस्तान पहुंचे। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन मिशन जारी रहा। कमांडो दीवारें फांदकर अंदर घुसे और लादेन को बिना हथियार के पाया। उसने अपनी बेटी को ढाल बनाकर बचने की कोशिश की लेकिन एक कमांडो ने लादेन के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। लादेन की मौत के कुछ देर बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने घोषणा करते हुए बताया कि 9/11 हमले का बदला ले लिया गया है।