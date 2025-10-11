Patrika LogoSwitch to English

भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत गोर आए भारत, विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव मिस्री से की बातचीत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के लिए नामित राजदूत सर्जियो गोर भारत आए हैं। इस दौरान उनकी भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी मुलाकात हुई।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 11, 2025

S. Jaishankar meets Sergio Gor

S. Jaishankar meets Sergio Gor (Photo - EAM's social media)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा भारत (India) के लिए नामित राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) इस समय भारत आए हुए हैं। गोर का यह भारत दौरा 4 दिवसीय है और इस दौरान वह भारत-अमेरिका के संबंधों की मज़बूती के लिए कई अहम पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अपने भारत दौरे के दौरान आज गोर ने राजधानी दिल्ली में उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) और विदेश सचिव विक्रम मिस्री (Vikram Misri) से अलग-अलग मुलाकात की।

भारत-अमेरिका संबंधों पर जयशंकर से हुई बातचीत

गोर ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मीटिंग की। इस दौरान दोनों के बीच भारत-अमेरिका संबंधों और दुनिया में इसकी अहमियत पर बातचीत की। जयशंकर ने गोर को भारतीय राजदूत के तौर पर उनकी नई ज़िम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

दोनों देशों की पार्टनरशिप पर मिस्री से हुई चर्चा

गोर की भारतीय विदेश सचिव मिस्री से भी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक पार्टनरशिप और उसकी साझा प्राथमिकताओं पर उपयोगी चर्चा हुई। इस दौरान मिस्री ने भी गोर को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती लाने में गोर निभा सकते हैं अहम भूमिका

गोर, ट्रंप के करीबी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद, गोर को भारत के राजदूत के लिए नामित किया है। यह बात किसी से भी नहीं छिपी है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में पिछले कुछ समय में दरार पड़ी है। गोर इन संबंधों में मज़बूती लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

Hindi News / World / भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत गोर आए भारत, विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव मिस्री से की बातचीत

