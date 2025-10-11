भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत गोर आए भारत, विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव मिस्री से की बातचीत

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा भारत (India) के लिए नामित राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) इस समय भारत आए हुए हैं। गोर का यह भारत दौरा 4 दिवसीय है और इस दौरान वह भारत-अमेरिका के संबंधों की मज़बूती के लिए कई अहम पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अपने भारत दौरे के दौरान आज गोर ने राजधानी दिल्ली में उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) और विदेश सचिव विक्रम मिस्री (Vikram Misri) से अलग-अलग मुलाकात की।