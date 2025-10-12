भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत गोर ने की पीएम मोदी से मुलाकात, कहा – “दोनों देशों के संबंधों में आएगी मज़बूती”

Sergio Gor meets Indian Prime Minister Narendra Modi (Photo - PM Modi's social media)
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा भारत (India) के लिए नामित राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) इस समय भारत आए हुए हैं। गोर का यह भारत दौरा 4 दिवसीय है और इस दौरान वह भारत-अमेरिका के संबंधों की मज़बूती के लिए कई अहम पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अपने भारत दौरे के दौरान गोर ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी मुलाकात की।
गोर ने पीएम मोदी से मुलाकात को गर्व का पल बताया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को इस साल फरवरी में व्हाइट हाउस (White House) में पीएम मोदी और ट्रंप की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो तोहफे में दी, जिस पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा था कि "प्रधानमंत्री जी, आप महान हो।" गोर ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए यह भी कहा कि आने वाले महीनों में अमेरिका के भारत से संबंधों में मज़बूती
