ट्रंप का धमकी भरा जबरदस्त झटका: जेलेंस्की को पुतिन की गोद में धकेला, नक्शे उछाले और मिसाइलें ठुकराईं!

Trump Zelenskyy Meeting: यह आक्रामक सीन था। अमेरिका के व्हाइट हाउस के एक बंद कमरे में दो बड़े नेता आमने-सामने। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ यूक्रेन के वोलोडिमिर जेलेंस्की (Trump Zelenskyy Meeting)। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी, बल्कि चीख-पुकार और गुस्से की आग का तांडव था। ट्रंप ने जेलेंस्की को साफ-साफ कह दिया कि रूस के व्लादिमीर पुतिन(Ukraine Russia War Ultimatum) की हर शर्त मान लो, वरना यूक्रेन का नामोनिशान मिट जाएगा। ये बातें यूरोपीय अधिकारियों ने लीक की हैं, जो बैठक के राज़ खोल रही हैं। ट्रंप ने पुतिन से हुई फोन कॉल की बातें जेलेंस्की (Putin Terms Acceptance) पर दोहराईं, जैसे पुतिन का 'स्पेशल ऑपरेशन' वाला झूठा दावा। यह सब सुनकर जेलेंस्की की टीम स्तब्ध रह गई।