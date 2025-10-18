Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप का रूस-यूक्रेन को शांति संदेश: “युद्ध रेखा पर रुकें, परिवारों के पास लौटें”– भारत पर रूसी तेल का गलत दावा!

Trump Ukraine Peace Call:डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा युद्ध रेखा पर रुकें, परिवारों के पास लौटें–पुतिन को भी यही सलाह दी।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 18, 2025

Trump Ukraine Peace Call

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की (फाइल फोटो : ANI)

Trump Ukraine Peace Call: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा, मैंने आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की (President Zelensky) से मुलाकात की और हमारी बैठक बहुत अच्छी व बहुत सौहार्दपूर्ण रही। उन्हें तुरंत युद्ध रोक देना चाहिए। आप युद्ध रेखा के अनुसार चलें, चाहे वह कहीं भी हो। अन्यथा, यह बहुत जटिल है। आप इसे कभी नहीं समझ पाएँगे। युद्ध रेखा पर रुकें और दोनों पक्षों को घर जाना चाहिए, अपने परिवारों के पास जाना चाहिए, हत्याएँ रोकनी चाहिए, और बस इतना ही होना चाहिए। युद्ध रेखा पर अभी रुकें। मैंने (Trump Ukraine Peace Call) यह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की व पुतिन ( Putin) से कहा। ट्रंप ने कहा कि गोला-बारूद का नाटो भुगतान करता है, और वे मुख्य रूप से यहां लोगों की जान बचाने के लिए हैं। उन्होंने कहा, "हम लोग नहीं खो रहे हैं, हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, हमें गोला-बारूद, मिसाइल और बाकी सभी चीजों के लिए भुगतान मिल रहा है… और हमने नाटो के साथ एक बहुत अच्छा समझौता किया है…। हम हर हफ्ते हजारों लोगों की जान बचाने के काम में लगे हुए हैं।"

मेलानिया की बच्चों के प्रति गहरी भावनाएं

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप संघर्ष के कारण पीड़ित बच्चों के प्रति गहरी संवेदना रखती हैं। उन्होंने कहा, "बच्चों के प्रति उनकी गहरी भावनाएं हैं और उन्होंने इसे सामने लाने में बहुत अच्छा काम किया है… वह हर समय बच्चों के बारे में सोचती हैं।" उन्होंने ग़लत दावा किया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। उन्होंने कहा, "भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा, और हंगरी एक तरह से फंस गया है, क्योंकि उनके पास एक ही पाइपलाइन है… और वे अंतर्देशीय हैं - उनके पास समुद्र नहीं है… लेकिन भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा।"

यह संभवतः एक दोहरी बैठक होगी: ट्रंप

उन्होंने कहा कि संभवतः रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ फिर से बैठक होगी, और वे प्रगति कर रहे हैं। "मैं कहूँगा कि यह संभवतः एक दोहरी बैठक होगी… लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हमारे संपर्क में रहेंगे। एक बहुत ही मज़बूत नेता, एक ऐसे व्यक्ति के साथ होना सम्मान की बात है जिसने बहुत कुछ सहा है, और एक ऐसे व्यक्ति जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ… यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बहुत कुछ सहा है… मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं।" (ANI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

रूस-यूक्रेन युद्ध

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

18 Oct 2025 05:24 pm

Published on:

18 Oct 2025 05:19 pm

Hindi News / World / ट्रंप का रूस-यूक्रेन को शांति संदेश: “युद्ध रेखा पर रुकें, परिवारों के पास लौटें”– भारत पर रूसी तेल का गलत दावा!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अफगानिस्तान-पाक तनाव: दोहा टॉक्स में TTP प्रत्यर्पण डिमांड, क्या बदला लेगा अफगानिस्तान ?

Afghanistan Pakistan Airstrike
विदेश

ढाका एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, सभी उड़ानें रद्द

Fire breaks out at Dhaka airport
विदेश

तालिबान से शिकस्त के बाद मुनीर की भारत को परमाणु धमकी: ऑपरेशन सिंदूर की हार छिपाने की कोशिश !

Asim Munir India Threat
विदेश

Plane Crash: फिलीपींस में प्लेन क्रैश, 2 लोगों की हुई मौत

Plane crash in Philippines
विदेश

ईरान की दो-टूक, परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंधों को अब नहीं मानेगा

Iran nuclear programme
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.