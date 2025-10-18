ट्रंप का रूस-यूक्रेन को शांति संदेश: “युद्ध रेखा पर रुकें, परिवारों के पास लौटें”– भारत पर रूसी तेल का गलत दावा!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की (फाइल फोटो : ANI)
Trump Ukraine Peace Call: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा, मैंने आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की (President Zelensky) से मुलाकात की और हमारी बैठक बहुत अच्छी व बहुत सौहार्दपूर्ण रही। उन्हें तुरंत युद्ध रोक देना चाहिए। आप युद्ध रेखा के अनुसार चलें, चाहे वह कहीं भी हो। अन्यथा, यह बहुत जटिल है। आप इसे कभी नहीं समझ पाएँगे। युद्ध रेखा पर रुकें और दोनों पक्षों को घर जाना चाहिए, अपने परिवारों के पास जाना चाहिए, हत्याएँ रोकनी चाहिए, और बस इतना ही होना चाहिए। युद्ध रेखा पर अभी रुकें। मैंने (Trump Ukraine Peace Call) यह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की व पुतिन ( Putin) से कहा। ट्रंप ने कहा कि गोला-बारूद का नाटो भुगतान करता है, और वे मुख्य रूप से यहां लोगों की जान बचाने के लिए हैं। उन्होंने कहा, "हम लोग नहीं खो रहे हैं, हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, हमें गोला-बारूद, मिसाइल और बाकी सभी चीजों के लिए भुगतान मिल रहा है… और हमने नाटो के साथ एक बहुत अच्छा समझौता किया है…। हम हर हफ्ते हजारों लोगों की जान बचाने के काम में लगे हुए हैं।"
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप संघर्ष के कारण पीड़ित बच्चों के प्रति गहरी संवेदना रखती हैं। उन्होंने कहा, "बच्चों के प्रति उनकी गहरी भावनाएं हैं और उन्होंने इसे सामने लाने में बहुत अच्छा काम किया है… वह हर समय बच्चों के बारे में सोचती हैं।" उन्होंने ग़लत दावा किया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। उन्होंने कहा, "भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा, और हंगरी एक तरह से फंस गया है, क्योंकि उनके पास एक ही पाइपलाइन है… और वे अंतर्देशीय हैं - उनके पास समुद्र नहीं है… लेकिन भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा।"
उन्होंने कहा कि संभवतः रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ फिर से बैठक होगी, और वे प्रगति कर रहे हैं। "मैं कहूँगा कि यह संभवतः एक दोहरी बैठक होगी… लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हमारे संपर्क में रहेंगे। एक बहुत ही मज़बूत नेता, एक ऐसे व्यक्ति के साथ होना सम्मान की बात है जिसने बहुत कुछ सहा है, और एक ऐसे व्यक्ति जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ… यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बहुत कुछ सहा है… मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं।" (ANI)
