ट्रंप का रूस-यूक्रेन को शांति संदेश: “युद्ध रेखा पर रुकें, परिवारों के पास लौटें”– भारत पर रूसी तेल का गलत दावा!

Trump Ukraine Peace Call: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा, मैंने आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की (President Zelensky) से मुलाकात की और हमारी बैठक बहुत अच्छी व बहुत सौहार्दपूर्ण रही। उन्हें तुरंत युद्ध रोक देना चाहिए। आप युद्ध रेखा के अनुसार चलें, चाहे वह कहीं भी हो। अन्यथा, यह बहुत जटिल है। आप इसे कभी नहीं समझ पाएँगे। युद्ध रेखा पर रुकें और दोनों पक्षों को घर जाना चाहिए, अपने परिवारों के पास जाना चाहिए, हत्याएँ रोकनी चाहिए, और बस इतना ही होना चाहिए। युद्ध रेखा पर अभी रुकें। मैंने (Trump Ukraine Peace Call) यह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की व पुतिन ( Putin) से कहा। ट्रंप ने कहा कि गोला-बारूद का नाटो भुगतान करता है, और वे मुख्य रूप से यहां लोगों की जान बचाने के लिए हैं। उन्होंने कहा, "हम लोग नहीं खो रहे हैं, हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, हमें गोला-बारूद, मिसाइल और बाकी सभी चीजों के लिए भुगतान मिल रहा है… और हमने नाटो के साथ एक बहुत अच्छा समझौता किया है…। हम हर हफ्ते हजारों लोगों की जान बचाने के काम में लगे हुए हैं।"