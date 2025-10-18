India-US: ‘ऐसा करके भारत ने हमसे…’, ट्रंप के एक और दावे ने मचाई खलबली, बोले- वे अब पीछे हट रहे हैं

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर अमेरिका की टिप्पणी के संबंध में, हमने पहले ही एक बयान जारी कर दिया है, जिसका आप संदर्भ ले सकते हैं। जहां तक टेलीफोन पर हुई बातचीत का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई चर्चा नहीं हुई है।