बार के बाहर गोलीबारी, टेक्सास में 1 व्यक्ति की मौत और 5 घायल

अमेरिका (United States of America) में गन वॉयलेंस (Gun Violence) यानी कि बंदूक की वजह से हिंसा एक बेहद ही गंभीर समस्या है, जो न तो खत्म हो रही है और न ही कम। आए दिन ही अमेरिका में कहीं न कहीं गोलीबारी की घटनाएं घटित होती रहती हैं। पब्लिक प्लेस हो या प्राइवेट, अमेरिका में गोलीबारी के मामले हर जगह देखने को मिलते हैं। समय के साथ इस तरह के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब अमेरिका में गोलीबारी का एक और मामला देखने को मिला है। यह मामला टेक्सास (Texas) राज्य की लिबर्टी काउंटी (Liberty County) के क्लीवलैंड (Cleveland) शहर का है।