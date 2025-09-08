बार के बाहर गोलीबारी, टेक्सास में 1 व्यक्ति की मौत और 5 घायल

अमेरिका (United States of America) में गन वॉयलेंस (Gun Violence) यानी कि बंदूक की वजह से हिंसा एक बेहद ही गंभीर समस्या है, जो न तो खत्म हो रही है और न ही कम। आए दिन ही अमेरिका में कहीं न कहीं गोलीबारी की घटनाएं घटित होती रहती हैं। पब्लिक प्लेस हो या प्राइवेट, अमेरिका में गोलीबारी के मामले हर जगह देखने को मिलते हैं। समय के साथ इस तरह के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब अमेरिका में गोलीबारी का एक और मामला देखने को मिला है। यह मामला टेक्सास (Texas) राज्य की लिबर्टी काउंटी (Liberty County) के क्लीवलैंड (Cleveland) शहर का है।
रविवार को अमेरिकी राज्य टेक्सास की लिबर्टी काउंटी के क्लीवलैंड शहर में स्थित अलास लोकस स्पोर्ट्स बार के बाहर एक शख्स ने अचानक ही गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी उस समय हुई जब लोग बार के बाहर बने पोर्च के नीचे खाना-पीना कर रहे थे। इससे वहाँ मौजूद लोगों में चीखपुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।
इस गोलीबारी में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गोलीबारी की इस वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। चश्मदीद गवाहों के अनुसार गोलीबारी से पहले हमलावर बार में ही बैठा हुआ था।
इस घटना के बाद पुलिस ने हमलवार की तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी है। हमलावर अभी भी पुलिस के चंगुल में नहीं फंसा है। जानकारी के अनुसार हमलावर एक सफेद रंग की वैन में सवार होकर घटनास्थल से भागा है। ऐसे में पुलिस उस वैन के बारे में भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही पुलिस यह जांच भी कर रही है कि गोलीबारी की इस घटना को किस वजह से अंजाम दिया गया।