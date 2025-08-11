इक्वाडोर में नाइट क्लब के बाहर गोलीबारी, 8 लोगों की मौत और 3 घायल

इक्वाडोर (Ecuador) में अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अक्सर ही देश में कहीं न कहीं आपराधिक गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। इसी तरह का एक और मामला अब सामने आया है। इक्वाडोर के गुआयास (Guayas) प्रांत के सांता लूसिया (Santa Lucia) शहर में रविवार को तड़के एक नाइट क्लब के बाहर गोलीबारी होने से हड़कंप मच गया। अचानक हुई गोलीबारी से लोगों में चीखपुकार मच गई और अपनी जान बचाने के लिए वो इधर-उधर भागने लगे।