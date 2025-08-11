इक्वाडोर में नाइट क्लब के बाहर गोलीबारी, 8 लोगों की मौत और 3 घायल

इक्वाडोर (Ecuador) में अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अक्सर ही देश में कहीं न कहीं आपराधिक गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। इसी तरह का एक और मामला अब सामने आया है। इक्वाडोर के गुआयास (Guayas) प्रांत के सांता लूसिया (Santa Lucia) शहर में रविवार को तड़के एक नाइट क्लब के बाहर गोलीबारी होने से हड़कंप मच गया। अचानक हुई गोलीबारी से लोगों में चीखपुकार मच गई और अपनी जान बचाने के लिए वो इधर-उधर भागने लगे।
लोकल पुलिस के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने इस हमले को अंजाम दिया। हमलावर दो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और नाइट क्लब के बाहर मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी।
इक्वाडोर के गुआयास प्रांत के सांता लूसिया शहर में नाइट क्लब के बाहर हुई इस गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 1 अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में आखिरी सांस ली।
इस गोलीबारी में 3 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
लोकल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से 800 कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं। इस हमले के पीछे किसी गैंग का हाथ बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इक्वाडोर में पिछले कुछ साल में गैंग वॉयलेंस में काफी इजाफा हुआ है।