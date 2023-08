आस्था हुई निहाल: अमेरिकी नौसेना में पहली बार सिख युवक ने पगड़ी और दाढ़ी के साथ पूरी की मरीन ट्रेनिंग

अमेरिका में हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिला जो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार अमेरिकी नौसेना में एक सिख युवक ने पगड़ी और दाढ़ी के साथ मरीन की ट्रेनिंग पूरी की।

Jaskeerat Singh graduates as US marine with turban and beard