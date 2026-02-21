तुर्की में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन की तैयारी

सोशल मीडिया (Social Media) आज के इस दौर का अहम हिस्सा है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर दुनियाभर की जानकारी मिल जाती है। खबरें हो या फिर एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया के ज़रिए ये सब मुमकिन है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं और बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही नहीं माना जाता। सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलुओं के साथ ही नकारात्मक पहलू भी हैं और बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में जल्द ही तुर्की (Turkey) की सरकार इस मामले में एक बड़ा फैसला ले सकती है।