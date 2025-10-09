सोहेल अफरीदी बने खैबर पख्तूनख्वा के नए सीएम, पूर्व पीएम इमरान खान की है पसंद

अफरीदी लंबे समय से पीटीआई की छात्र शाखा इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन (आईएसएफ) से जुड़े रहे है। अफरीदी आईएसएफ खैबर पख्तूनख्वा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके है। पाकिस्तान में 2024 में हुए चुनाव में पहली बार खैबर जिले से जीत हासिल करते हुए प्रांतीय असेंबली में अफरीदी ने अपनी जगह बनाई थी और अब सालभर में ही उन्हें प्रांत का सीएम नियुक्त कर दिया गया है।