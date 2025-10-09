सोहेल अफरीदी बने खैबर पख्तूनख्वा के नए सीएम, पूर्व पीएम इमरान खान की है पसंद

Sohail Afridi (File Photo)
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf - PTI) के नेता अमीन गंडापुर (Amin Gandapur) ने बुधवार को खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। गंडापुर ने पीटीआई चीफ और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के निर्देश पर इस्तीफा दिया है। गंडापुर के इस्तीफे के बाद अब पीटीआई के ही सोहेल अफरीदी (Sohail Afridi) को प्रांत का नया सीएम नियुक्त किया गया है।
अफरीदी, पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान की पसंद है। इमरान के निर्देश पर ही सोहेल को खैबर पख्तूनख्वा का सीएम बनाया गया है।
अफरीदी लंबे समय से पीटीआई की छात्र शाखा इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन (आईएसएफ) से जुड़े रहे है। अफरीदी आईएसएफ खैबर पख्तूनख्वा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके है। पाकिस्तान में 2024 में हुए चुनाव में पहली बार खैबर जिले से जीत हासिल करते हुए प्रांतीय असेंबली में अफरीदी ने अपनी जगह बनाई थी और अब सालभर में ही उन्हें प्रांत का सीएम नियुक्त कर दिया गया है।
खैबर पख्तूनख्वा में कई जनजातियाँ हैं। अफरीदी का खैबर ज़िले की शालोबार जनजाति से कनेक्शन है। इसका फायदा उन्हें अपने राजनीतिक सफर में मिलेगा।
अफरीदी को जमीनी स्तर का नेता माना जाता है। ऐसे में उनका जनता से जुड़ाव है। इससे प्रांत की समस्याओं को सुलझाने, अपराध को कम करने और प्रांत के विकास में मदद मिल सकती है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग