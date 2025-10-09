गाज़ा में ट्रंप के शांति प्लान का पीएम मोदी ने किया स्वागत, नेतन्याहू की भी की तारीफ

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहे युद्ध को 2 साल पूरे हो गए हैं लेकिन अब जल्द ही गाज़ा (Gaza) में शांति की स्थापना हो सकती है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के गाज़ा में शांति के प्रस्ताव के पहले चरण पर इज़रायल और हमास, दोनों ने ही सहमति जता दी है। इसके तहत अगले 72 घंटे में हमास, इज़रायल के सभी 20 जीवित बंधकों को रहा करेगा, जिसके बदले में इज़रायल भी करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा।