दहकती आग में तबाह हुई साउथ कोरिया की फैक्ट्री, 10 लोग जिंदा जले, कई घायल

घटना स्थल से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में देखा गया कि फैक्ट्री से घना धुआं निकल रहा था और कुछ मजदूर इमारत से कूदते नजर आए। देदेओक जिले के फायर चीफ नाम ड्यूक-वू ने कहा कि आग ने पूरी फैक्ट्री बिल्डिंग को नष्ट कर दिया, और शुरुआती समय में अग्निशमनकर्मी इमारत में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि ढहने का खतरा था।