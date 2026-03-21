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दहकती आग में तबाह हुई साउथ कोरिया की फैक्ट्री, 10 लोग जिंदा जले, कई घायल

साउथ कोरिया के देजेओन में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई जिससे 10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं।

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भारत

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Devika Chatraj

Mar 21, 2026

साउथ कोरिया की फैक्ट्री में लगी आग (X)

साउथ कोरिया के मध्य शहर देजेओन में एक ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लगने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। बचावकर्मियों ने शनिवार को बताया कि जले हुए मलबे से मृतकों के अवशेष बरामद किए गए है। आग के कारणों में विस्फोट की संभावना जताई जा रही है।

गंभीर रूप से घायल 25 लोग

साउथ कोरिया के गृह मंत्रालय और सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि, किसी की जान को खतरा है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। आग लगने के तुरंत बाद 500 से अधिक अग्निशमनकर्मी, पुलिस और आपातकालीन कर्मचारी बचाव कार्य में जुट गए।

सामने आए वीडियो

घटना स्थल से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में देखा गया कि फैक्ट्री से घना धुआं निकल रहा था और कुछ मजदूर इमारत से कूदते नजर आए। देदेओक जिले के फायर चीफ नाम ड्यूक-वू ने कहा कि आग ने पूरी फैक्ट्री बिल्डिंग को नष्ट कर दिया, और शुरुआती समय में अग्निशमनकर्मी इमारत में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि ढहने का खतरा था।

मलबे में फंसे मजदूर

आधिकारियों ने कहा कि लापता मजदूरों की खोज शुक्रवार देर रात से शुरू कर दी गई है। साइट को ठंडा करने और सुरक्षा जांच के लिए मानवरहित अग्निशमन रोबोट तैनात किए गए है। नाम ड्यूक-वू ने बताया कि एक मृतक की पहचान दूसरी मंजिल पर हुई, जबकि नौ अन्य मजदूर तीसरी मंजिल पर जिम जैसी जगह में पाए गए।

चार लोगों के फंसे होने की आशंका

सभी पहुंच योग्य क्षेत्रों की तलाश के बाद, चार लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। मलबा हटाने और लापता मजदूरों की खोज से पहले सुरक्षा जांच की जाएगी। पुलिस ने एक मृतक की पहचान कर ली है, जबकि बाकी नौ की जेनेटिक टेस्टिंग जारी है।

राष्ट्रपति का आदेश

सैकड़ों कर्मियों, लगभग 120 वाहनों और उपकरणों, जिसमें विमान, मानवरहित पानी की तोप वाहन और अग्निशमन रोबोट शामिल हैं, के साथ बचाव कार्य जारी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने आग पर नियंत्रण और बचाव अभियान के समर्थन के लिए पूर्ण संसाधन और कर्मियों को जुटाने का निर्देश दिया।

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Published on:

21 Mar 2026 12:28 pm

Hindi News / World / दहकती आग में तबाह हुई साउथ कोरिया की फैक्ट्री, 10 लोग जिंदा जले, कई घायल

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