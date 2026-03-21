Eid Mubarak 2026 : युद्ध के बीच ईद, वॉर में फंसे भारतीय मुस्लिमों ने कहा- कहीं ये आखिरी ईद ना हो जाए…!

दुबई में काम कर रहे शेख वसीम अकरम, (मूलरूप से बांका, बिहार) ने बताया, हम लोग महीने भर से आसमान में मिसाइल देख रहे हैं। सिर के ऊपर से ये मिलाइलें जा रही हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ये हमारे वर्कशेड पर गिरी तो घर के लोगों को खबर तक नहीं होगी। पूरा रमजान का महीना इस डर के साए में गुजर गया। लग रहा था कि ईद नहीं मना पाएंगे पर ईद भी मना ली। हर दिन डर के साथ गुजरता है। ईद मनाते वक्त भी यही सब बातें चल रही थीं। हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं ये हमारी आखिरी ईद ना हो जाए! बस, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस ईद बेहतर तरीके से मना लें। जितना संभव था बिरयानी से लेकर कबाब, मिठाई, सेवई जी भरकर खाया। घर पर भी वीडियो कॉल के जरिए ईद की मुबारकबाद दे दी।