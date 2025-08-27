भारत के पड़ोसी देश में मार्शल लॉ की साजिश का पर्दाफाश: पूर्व प्रधानमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार

South Korea Martial Law Plot: दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हान डक-सू (Han Duck-soo) पर मार्शल लॉ लागू करने की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। इस मामले में सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में यह तय होना था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए या नहीं। स्पेशल काउंसिल चो यून-सुक (Cho Eun-suk) की टीम ने अदालत से हान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की। आरोपों में शामिल हैं-विद्रोह की साजिश, सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़, सुबूतों को नष्ट करना, और झूठी गवाही देना। दक्षिण कोरिया में हान डक-सू पर गिरफ्तारी की तलवार से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर खतरा बताया है, वहीं मानवाधिकार संगठनों ने निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। जनता के एक वर्ग ने सख्त कार्रवाई का समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।