भारत के पड़ोसी देश में मार्शल लॉ की साजिश का पर्दाफाश: पूर्व प्रधानमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार

South Korea Martial Law Plot: दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हान डक-सू (Han Duck-soo) पर मार्शल लॉ लागू करने की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। इस मामले में सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में यह तय होना था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए या नहीं। स्पेशल काउंसिल चो यून-सुक (Cho Eun-suk) की टीम ने अदालत से हान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की। आरोपों में शामिल हैं-विद्रोह की साजिश, सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़, सुबूतों को नष्ट करना, और झूठी गवाही देना। दक्षिण कोरिया में हान डक-सू पर गिरफ्तारी की तलवार से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर खतरा बताया है, वहीं मानवाधिकार संगठनों ने निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। जनता के एक वर्ग ने सख्त कार्रवाई का समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।
अगर गिरफ्तारी वारंट जारी होता है, तो हान डक-सू दिसंबर में मार्शल लॉ साजिश मामले में गिरफ्तार होने वाले यून प्रशासन के तीसरे कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून और पूर्व गृह मंत्री ली सांग-मिन को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, हान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाकर तत्कालीन राष्ट्रपति यून सूक येओल को मार्शल लॉ लागू करने के लिए उकसाया था। कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट पर सुनवाई के बीच, यह मामला देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है
योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, हान ने एक संशोधित डिक्री मसौदा तैयार किया था ताकि उसे कानूनी रूप से वैध ठहराया जा सके। बाद में, उन्होंने इसे जानबूझकर नष्ट कर दिया। इसके अलावा, उन पर संविधान न्यायालय और संसद में झूठी शपथ लेने का भी आरोप है।
इस बीच, पूर्व प्रथम महिला किम कियोन ही से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में भी स्पेशल काउंसिल की टीम सक्रिय है। सहायक विशेष वकील ओह जियोंग-ही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 29 अगस्त को उन्हें हिरासत में लेकर अभियोग चलाने की योजना बनाई गई है।
पिछले कुछ समय से मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के संकेत मिल रहे थे कि किम के खिलाफ शुक्रवार को अभियोग दाखिल हो सकता है, जिसकी अब पुष्टि हो गई है।