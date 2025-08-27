Patrika LogoSwitch to English

विदेश

भारत के पड़ोसी देश में मार्शल लॉ की साजिश का पर्दाफाश: पूर्व प्रधानमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार

South Korea Martial Law Plot दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हान डक-सू पर मार्शल लॉ लागू करने की साजिश रचने और सुबूत नष्ट करने का आरोप है।

भारत

MI Zahir

Aug 27, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

South Korea Martial Law Plot: दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हान डक-सू (Han Duck-soo) पर मार्शल लॉ लागू करने की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। इस मामले में सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में यह तय होना था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए या नहीं। स्पेशल काउंसिल चो यून-सुक (Cho Eun-suk) की टीम ने अदालत से हान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की। आरोपों में शामिल हैं-विद्रोह की साजिश, सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़, सुबूतों को नष्ट करना, और झूठी गवाही देना। दक्षिण कोरिया में हान डक-सू पर गिरफ्तारी की तलवार से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर खतरा बताया है, वहीं मानवाधिकार संगठनों ने निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। जनता के एक वर्ग ने सख्त कार्रवाई का समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।

मार्शल लॉ लागू करने की कोशिश में तीसरे मंत्री बन सकते हैं हान

अगर गिरफ्तारी वारंट जारी होता है, तो हान डक-सू दिसंबर में मार्शल लॉ साजिश मामले में गिरफ्तार होने वाले यून प्रशासन के तीसरे कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून और पूर्व गृह मंत्री ली सांग-मिन को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।

मार्शल लॉ लागू करने के लिए उकसाया था

रिपोर्ट्स के अनुसार, हान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाकर तत्कालीन राष्ट्रपति यून सूक येओल को मार्शल लॉ लागू करने के लिए उकसाया था। कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट पर सुनवाई के बीच, यह मामला देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है

डिक्री मसौदा तैयार कर नष्ट करने का भी आरोप

योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, हान ने एक संशोधित डिक्री मसौदा तैयार किया था ताकि उसे कानूनी रूप से वैध ठहराया जा सके। बाद में, उन्होंने इसे जानबूझकर नष्ट कर दिया। इसके अलावा, उन पर संविधान न्यायालय और संसद में झूठी शपथ लेने का भी आरोप है।

पूर्व प्रथम महिला पर भी जांच तेज

इस बीच, पूर्व प्रथम महिला किम कियोन ही से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में भी स्पेशल काउंसिल की टीम सक्रिय है। सहायक विशेष वकील ओह जियोंग-ही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 29 अगस्त को उन्हें हिरासत में लेकर अभियोग चलाने की योजना बनाई गई है।

दाखिल हो सकता है अभियोग

पिछले कुछ समय से मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के संकेत मिल रहे थे कि किम के खिलाफ शुक्रवार को अभियोग दाखिल हो सकता है, जिसकी अब पुष्टि हो गई है।

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

27 Aug 2025 04:48 pm

Hindi News / World / भारत के पड़ोसी देश में मार्शल लॉ की साजिश का पर्दाफाश: पूर्व प्रधानमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार

