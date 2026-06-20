स्पेन PM पेद्रो सांचेज की पत्नी पर चलेगा भ्रष्टाचार का केस, देश छोड़ने पर पाबंदी, पासपोर्ट जमा करने का आदेश

न्यायाधीश ने बेगोना गोमेज को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें हर महीने दो बार कोर्ट में हाजिर होना होगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सांचेज सरकार पहले से ही कई भ्रष्टाचार के मामलों से घिरी हुई है।