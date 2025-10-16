भारत पहुंची श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात

श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरासूर्या गुरुवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंची हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है, जो 18 अक्टूबर तक चलेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच गहरे और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करना है। अपनी यात्रा के दौरान, पीएम अमरासूर्या प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ साथ अन्य कई वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों से मुलाकात करेंगी। इस दौरान प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होने की संभावना है।