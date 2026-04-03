अगर ट्रंप नहीं माने तो क्या है होर्मुज स्टेट खुलवाने का प्लान बी, भारत समेत 60 देशों ने चर्चा शुरू की

होर्मुज स्टेट के जरिए दुनिया की करीब 20 प्रतिशत तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। मिडिव ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण ईरान ने इस मार्ग को बंद कर दिया है। इसका सीधा असर जहाजों की आवाजाही पर पड़ा है और यह 100 से घटकर सिर्फ 3-4 प्रतिदिन रह गई है। वहीं करीब 2000 से ज्यादा जहाज इस मार्ग को पार करने के लिए समुद्र में फंसे हुए है। एशियाई देशों पर इसका सीधा असर पड़ा है क्योंकि वह मिडिल ईस्ट से ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं। कई देशों को बिजली खपत सीमित करने और काम के घंटे घटाने जैसे कदम उठाने पड़े हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है।