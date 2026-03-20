ईरान युद्ध के बीच Video मैसेज के बाद सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का एक और अहम संदेश, दुनिया भर में खलबली!

ईरान की 'तस्नीम न्यूज' ने राष्ट्रपति को भेजे गए खामेनेई के एक बयान का हवाला दिया। इसमें उन्होंने कहा- निस्संदेह, उनकी अनुपस्थिति की भरपाई उस संवेदनशील मंत्रालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के दोगुने प्रयासों से की जानी चाहिए और सुरक्षा को आंतरिक व बाहरी दुश्मनों से छीनकर हमारे देशवासियों की आम जनता को प्रदान किया जाना चाहिए।