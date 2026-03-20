ईरान युद्ध के बीच Video मैसेज के बाद सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का एक और अहम संदेश, दुनिया भर में खलबली!

मोजतबा खामेनेई। (Photo-X)
ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद उनके बेटे अयातुल्ला सैयद मोजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है।
मोजतबा खामेनेई ने ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की हत्या पर आज राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को शोक संवेदनाएं भेजीं। यह जानकारी शुक्रवार को ईरानी सरकारी मीडिया 'प्रेस टीवी' ने दी।
ईरान की 'तस्नीम न्यूज' ने राष्ट्रपति को भेजे गए खामेनेई के एक बयान का हवाला दिया। इसमें उन्होंने कहा- निस्संदेह, उनकी अनुपस्थिति की भरपाई उस संवेदनशील मंत्रालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के दोगुने प्रयासों से की जानी चाहिए और सुरक्षा को आंतरिक व बाहरी दुश्मनों से छीनकर हमारे देशवासियों की आम जनता को प्रदान किया जाना चाहिए।
शोक संवेदनाओं का यह संदेश सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के एक वीडियो के ठीक बाद आया है, जिसे आज ही IRIB द्वारा जारी किया गया था।
ऐसा लग रहा है कि यह एक पुराना (आर्काइव्ड) वीडियो है, जिसमें सर्वोच्च नेता को कुछ छात्रों को धार्मिक विज्ञान पढ़ाते हुए देखा जा सकता है, जो बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं।
IRIB ने बताया कि अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई का यह वीडियो पहली बार प्रकाशित किया गया है। इससे पहले, गुरुवार को इजराइल डिफेंस फोर्सेज (इजराइल सेना) ने घोषणा की कि उन्होंने ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खतीब को मार गिराया है।
सेना ने कहा कि खतीब ने महसा अमीनी विरोध प्रदर्शनों (2022-2023) के दौरान ईरानी नागरिकों के खिलाफ काम किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें क्रूर तरीके से मारा गया था। साथ ही खतीब ने दुनिया भर में इजराइलियों और अमेरिकियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों का नेतृत्व किया था।
इस बीच, आज इससे पहले, प्रेस टीवी ने भी पुष्टि की कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता, ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की अमेरिकी-इजराइली हमलों में मौत हो गई है।
यह घटना 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद से अमेरिकी-इजराइली हमलों में ईरान के कई शीर्ष नेताओं के मारे जाने के बाद सामने आई है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, मंगलवार को इजराइली हवाई हमलों में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी और बासिज अर्धसैनिक बल के प्रमुख गुलामरेजा सुलेमानी भी मारे गए थे।
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