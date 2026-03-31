इस देश के पूर्व राष्ट्रपति का हुआ निधन, 67 साल की उम्र में ली आखिरी सांस



फिलहाल उनकी मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है, जिससे लोगों के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। खास बात यह है कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी संतोखी राजनीति में सक्रिय थे और संसद सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें, तो संतोखी ने 2020 से 2025 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। वे ‘प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी’ के प्रमुख थे और पिछले चुनावों में उन्हें सबसे ज्यादा वोट भी मिले थे। हालांकि, उनकी पार्टी मामूली अंतर से पीछे रह गई और गठबंधन के जरिए सिमंस राष्ट्रपति बनीं।