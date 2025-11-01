सिलहट हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: पिता-बेटी की आंखों के सामने मौत

Sylhet Road Accident: बांग्लादेश के सिलहट जिले के उस्मानीनगर इलाके में शनिवार की सुबह एक भयावह सड़क हादसा (Osmaninagar Crash) हो गया। एक प्राइवेट कार और हबीबगंज की ओर जा रही बस (Bus Car Collision Bangladesh) के बीच जोरदार टक्कर (Sylhet Road Accident) हो गई। यह टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही एक शख्स की जान चली गई। आसपास के लोग दौड़ पड़े, लेकिन हालात इतने खराब थे कि बचाव का कोई मौका नहीं मिला। यह घटना करीब साढ़े नौ बजे हुई, जब सड़क पर ट्रैफिक सामान्य चल रहा था। स्थानीय लोग बताते हैं कि हाईवे पर स्पीड ज्यादा होने से ऐसी दुर्घटनाएं आम हो गई हैं।