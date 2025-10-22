युगांडा में सबसे खतरनाक दुर्घटना: पूर्वी अफ्रीका में दो बसों की ओवरटेकिंग से 63 की मौत

Uganda Bus Accident: पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा में एक बस हादसे (Uganda Bus Accident) ने सबको झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार को कबाले जिले के पहाड़ी इलाके में एक यात्री बस खाई में गिर गई, जिसमें 63 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा क्षेत्र की सबसे खतरनाक सड़क दुर्घटना (East Africa Crash) बन गया है। ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है, जिसने बस को कंट्रोल खो दिया। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो दिल दहला देने वाली तस्वीर पेश करता है। यह बस कबाले से मासाका जा रही थी। सूत्रों के अनुसार, ड्राइवर ने तेज रफ्तार में बस चलाई, जिससे मोड़ पर संतुलन बिगड़ गया। बस खाई में लुढ़क गई और कई बार उछलकर चूर-चूर हो गई। बचाव दल को मौके पर पहुंचने में घंटों लग गए। 63 शव बरामद हुए (63 Dead Ravine), जबकि कुछ लोग घायल हैं। युगांडा पुलिस (Road Safety Uganda) ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि बस में ओवरलोडिंग भी एक वजह हो सकती है।