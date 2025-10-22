Patrika LogoSwitch to English

युगांडा में सबसे खतरनाक दुर्घटना: पूर्वी अफ्रीका में दो बसों की ओवरटेकिंग से 63 की मौत

Uganda Bus Accident: युगांडा में बस हादसे में 63 लोगों की मौत हो गई। कबाले के पहाड़ी इलाके में बस खाई में गिरने से हादसा हुआ।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 22, 2025

Uganda Bus Accident: पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा में एक बस हादसे (Uganda Bus Accident) ने सबको झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार को कबाले जिले के पहाड़ी इलाके में एक यात्री बस खाई में गिर गई, जिसमें 63 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा क्षेत्र की सबसे खतरनाक सड़क दुर्घटना (East Africa Crash) बन गया है। ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है, जिसने बस को कंट्रोल खो दिया। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो दिल दहला देने वाली तस्वीर पेश करता है। यह बस कबाले से मासाका जा रही थी। सूत्रों के अनुसार, ड्राइवर ने तेज रफ्तार में बस चलाई, जिससे मोड़ पर संतुलन बिगड़ गया। बस खाई में लुढ़क गई और कई बार उछलकर चूर-चूर हो गई। बचाव दल को मौके पर पहुंचने में घंटों लग गए। 63 शव बरामद हुए (63 Dead Ravine), जबकि कुछ लोग घायल हैं। युगांडा पुलिस (Road Safety Uganda) ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि बस में ओवरलोडिंग भी एक वजह हो सकती है।

मौतों का आंकड़ा और प्रभाव

इस हादसे में 63 जिंदगियां खत्म हो गईं, जिसमें कई परिवार उजड़ गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। युगांडा सरकार ने शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की। पूर्वी अफ्रीका में सड़क हादसे आम हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या ने चिंता बढ़ा दी। विपक्षी दलों ने सरकार पर सड़क सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है।

सड़क सुरक्षा पर सवाल

युगांडा की सड़कें पहाड़ी और टेढ़ी-मेढ़ी हैं, जहां दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी बसें, खराब रखरखाव और ड्राइवर ट्रेनिंग की कमी मुख्य कारण हैं। इस साल ही क्षेत्र में 500 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। सरकार ने जांच कमिटी गठित की है, जो रिपोर्ट सौंपेगी। क्या इससे नियम सख्त होंगे? यह समय बताएगा।

भारतीय दूतावास ने भी मदद का ऐलान किया

बहरहाल यह खबर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रही है। संयुक्त राष्ट्र और WHO ने संवेदना जताई और सड़क सुरक्षा अभियान की मांग की। भारतीय दूतावास ने भी मदद का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर #UgandaBusTragedy ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग सुरक्षा उपायों की बात कर रहे हैं। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि यात्रा में सावधानी कितनी जरूरी है।

Updated on:

22 Oct 2025 07:20 pm

Published on:

22 Oct 2025 07:19 pm

Hindi News / World / युगांडा में सबसे खतरनाक दुर्घटना: पूर्वी अफ्रीका में दो बसों की ओवरटेकिंग से 63 की मौत

