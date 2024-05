T20 World Cup 2024 : भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच देखने अमरीका के इस नए स्टेडियम में कैसे समा पाएंगे हजारों दर्शक, सिर्फ इतनी सी है क्षमता

T20 World Cup 2024: How will this new stadium of US accommodate thousands of spectators :अमरीका के न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार 9 जून को 20 वर्ल्ड कप 2024 कप T20 World Cup 2024 क्रिकेट मैच होगा। जुनूनी दर्शकों की संख्या के आगे भारत के आम स्टेडियम से भी छोटा है न्यूयार्क का नासाउ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम।

नई दिल्ली•May 17, 2024 / 05:44 pm• M I Zahir

T20 World Cup 2024 in Newyork

T20 World Cup 2024: How will this new stadium of US accommodate thousands of spectators : फुटबॉल के लिए जाने जाने वाले अमरीका ( America) में इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 ( T20 World Cup 2024) के क्रिकेट मैच के जरिये एक नया इतिहास रचा जाएगा, लेकिन मुश्किल ​यह है कि हजारों की संख्या में उमड़ने वाले दर्शकों को बहुत कम दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम मिलेगा। क्यों कि न्यूयार्क का नासाउ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत के आम स्टेडियम से भी छोटा है।

तापमापी से छलक पड़ता है पारा Nassau County International Cricket Stadium : भारत पाकिस्तान का जब—जब भी मैच होता है तो क्रिकेट का जुनून सिर चढ़ कर बोलता है। ऐसे में दर्शकों की बड़ी संख्या के कारण पारा तापमापी से छलक पड़ता है, लेकिन इस बार 9 जून को न्यूयार्क के जिस नए नासाउ काउंटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2024 ( T20 World Cup 2024) भारत पाकिस्तान का मैच (India Pakistan Match LIVE ) होगा, वहां ​क्रिकेट के दर्शकों के लिए मुश्किल यह है कि कम दर्शक संख्या वाले स्टेडियम में हजारों दर्शक कैसे समाएंगे। क्योंकि टीम रोहित शर्मा और टीम बाबर आजम दीवाने ​केवल भारत पाकिस्तान ही नहीं,खाड़ी देशों और पश्चिम में भी बहुत हैं। इतने सारे दर्शक इस स्टेडियम में समाना मुश्किल है। गजब होता है क्रिकेट का जुनून उल्लेखनीय है कि भारत और पाकितान के बीच फरवरी 1987 में खेले गए जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुए टेस्ट मैच में दर्शक बहुत अधिक आए थे। तब पहले टेस्ट के दूसरे दिन का मैच देखने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक बॉर्डर पार कर भारत आ गए थे। इसी तरह एशिया कप में 28 अगस्‍त 2022 को भारत और पाकिस्‍तान के बीच हुए टी-20 मुकाबले में भी बहुत अधिक दर्शक उमड़ पड़े थे। रिकॉर्ड 99 हजार दर्शकों ने मैच देखा था ध्यान रहे कि पिछली बार जब मेलबर्न में भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मैच हुआ था तो उसमें रिकॉर्ड 99 हजार दर्शकों ने मैच देखा था। भारत के आम स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 35 हजार होती है, वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दर्शक क्षमता एक लाख है। ऐसा है नासाउ क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क के पास नवनिर्मित नासाउ काउंटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बुधवार को लॉन्च किया गया है। लास वेगास फॉर्मूला 1 सर्किट के बुनियादी ढांचे और फ्लोरिडा में तैयार की गई ड्रॉप-इन पिचों के साथ 34,000 क्षमता वाला स्टेडियम है। यह स्टेडियम अपने आठ निर्धारित विश्व कप मैचों में से 9 जून को बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबले की मेजबानी करेगा। आईसीसी खुश है गौरतलब है कि शोपीस 20-ओवर इवेंट की संयुक्त मेजबानी वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमरीका की ओर से 1 जून से न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और डलास के साथ शुरू की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( ICC) खेल को अमरीका में लाने के हिस्से के रूप में भारत-पाकिस्तान संघर्ष और नासाउ परियोजना पर ध्यान केंद्रित करने से खुश है।

