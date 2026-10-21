शी जिनपिंग का उड़ाया था मजाक, चीन ने दूसरे देश में घुसकर कमेडियन से लिया बदला!

इस हमले के बाद कमेडियन हुआंग पूरी तरह से सहम गए। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा- मैंने शी जिनपिंग का थोड़ा जिक्र किया था। अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर राज करने से पहले ही आलोचना पर इतना सख्त है, तो अगर कभी उनका राज हो गया तो बोलने की आजादी कैसे बचेगी? उन्होंने पोस्ट के साथ अपने उस शो का एक क्लिप भी शेयर किया जिसमें उन्होंने शी पर हल्की चुटकी ली थी।