खौफनाक: 22 साल की अफगान महिला पर बरसेंगे मौत के पत्थर, इस एक ‘गलती’ के लिए तालिबान बना हैवान

2021 में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से महिलाओं और लड़कियों की आजादी खत्म हो गई है। उन्हें तमाम तरह की बंदिशों में रहना पड़ रहा है। लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया गया है, उन्हें पब्लिक में हर समय अपना चेहरा और शरीर ढकने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें ऐसे पुरुषों को देखने की इजाज़त नहीं है, जिनसे उनका कोई रिश्ता या शादी नहीं हुई है। महिलाओं के गाने सुनने पर भी पाबंदी है। सड़कों रहने को मजबूर महिला भिखारियों ने पूर्व में बताया था कि तालिबानी लड़ाकों ने उनका रेप किया, पीटा और जबरदस्ती मजदूरी करवाई। पिछले साल जुलाई में एक UN रिपोर्ट में कहा गया था कि 'नेकी फैलाने और बुराई रोकने' वाला अफगानी मंत्रालय महिलाओं और लड़कियों के बीच डर और धमकी का माहौल बना रहा है। 2022 में, यूनिसेफ की कार्यकर्ता सैम मॉर्ट ने महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे ज़ुल्म को 'दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट' बताया था।