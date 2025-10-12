तालिबान ने किया पाकिस्तान पर हमला, 12 पाक सैनिकों की मौत, अफगान लड़ाकों ने कब्जाए कई सैन्य चौकियां

अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने टोलो न्यूज को बताया कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की सेनाओं ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जबकि कुनार और हेलमंद प्रांतों में अफगान सीमा पर एक-एक पाकिस्तानी चौकी को नष्ट कर दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई है कि कई इलाकों में अफगान सीमा बलों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच झड़पें अब भी जारी हैं।