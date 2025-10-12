Patrika LogoSwitch to English

तालिबान ने किया पाकिस्तान पर हमला, 12 पाक सैनिकों की मौत, अफगान लड़ाकों ने कब्जाए कई सैन्य चौकियां

तालिबान के लड़ाकों ने देर रात पाकिस्तान पर भयानक हमला किया है। इस हमले में पाकिस्तान के 12 सैनिकों की मौत हो गई। हमले का वीडियो भी सामने आया है।

less than 1 minute read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 12, 2025

PAK Army (Photo: IANS)

PAK Army (Photo: IANS)

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर सैन्य झड़प हुई है। तालिबान के लड़ाकों ने 9 अक्टूबर को हुए काबुल में हुए पाकिस्तानी सैन्य हमलों का जवाब दिया है। अफगानिस्तान के 201 खालिद बिन वलीद आर्मी कोर ने 11 अक्टूबर की देर रात नंगरहर और कुनार प्रांतों में डुरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले किए। इस हमले में 12 सैनिकों की मौत हुई, जबकि कई घायल हो गए।

अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने टोलो न्यूज को बताया कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की सेनाओं ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जबकि कुनार और हेलमंद प्रांतों में अफगान सीमा पर एक-एक पाकिस्तानी चौकी को नष्ट कर दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई है कि कई इलाकों में अफगान सीमा बलों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच झड़पें अब भी जारी हैं।

Updated on:

12 Oct 2025 06:57 am

Published on:

12 Oct 2025 06:53 am

Hindi News / World / तालिबान ने किया पाकिस्तान पर हमला, 12 पाक सैनिकों की मौत, अफगान लड़ाकों ने कब्जाए कई सैन्य चौकियां

