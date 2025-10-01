अफगानिस्तान में नहीं होगा इंटरनेट बंद, तालिबान ने किया खबर का खंडन

अफगानिस्तान (Afghanistan) में 29 सितंबर को इंटरनेट ब्लैकआउट शुरू हुआ था और इसके बाद से ही यह खबर आने लग गई थी कि तालिबान (Taliban) ने पूरे देश में इंटरनेट और संचार सेवाओं को बंद कर दिया है। इंटरनेट के साथ ही अफगानिस्तान में संचार सेवाएं भी ठप हो गई हैं। इंटरनेट निगरानी संगठन नेटब्लॉक्स के अनुसार अफगानिस्तान में अब कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के 1% से भी कम रह गई है, जिसे "पूर्ण ब्लैकआउट" करार दिया गया है। हालांकि अब इस मामले में तालिबान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है।