अफगानिस्तान में नहीं होगा इंटरनेट बंद, तालिबान ने किया खबर का खंडन

Internet service in Afghanistan (Photo - CNN on social media)
अफगानिस्तान (Afghanistan) में 29 सितंबर को इंटरनेट ब्लैकआउट शुरू हुआ था और इसके बाद से ही यह खबर आने लग गई थी कि तालिबान (Taliban) ने पूरे देश में इंटरनेट और संचार सेवाओं को बंद कर दिया है। इंटरनेट के साथ ही अफगानिस्तान में संचार सेवाएं भी ठप हो गई हैं। इंटरनेट निगरानी संगठन नेटब्लॉक्स के अनुसार अफगानिस्तान में अब कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के 1% से भी कम रह गई है, जिसे "पूर्ण ब्लैकआउट" करार दिया गया है। हालांकि अब इस मामले में तालिबान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है।
तालिबान सरकार ने आज, बुधवार, 1 अक्टूबर को अफगानिस्तान में राष्ट्रव्यापी इंटरनेट बैन की खबर का खंडन कर दिया है। देश में पूर्ण ब्लैकआउट के बाद तालिबान सरकार की तरफ से दिया गया यह पहला बयान है।
तालिबान सरकार की तरफ से बताया गया कि देश में पुराने फाइबर ऑप्टिक केबल खराब हो गए हैं और उन्हें बदला जा रहा है। इसी वजह से इंटरनेट सर्विस बाधित हुई है और यह सिर्फ नए केबल लगने तक ही रहेगी।
अफगानिस्तान में इंटरनेट सर्विस कब रिस्टोर होगी, फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पुराने फाइबर ऑप्टिक केबल को बदलकर नए केबल लगाने में कितना समय लगता है।
