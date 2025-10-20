Patrika LogoSwitch to English

विदेश

तालिबान ने पाक को चेताया, भारतीय सीमा तक खदेड़ देंगे

पाकिस्तान के सीजफायर का उल्लंघन करने पर अफगानिस्तान ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि हमले की कोशिश हुई तो पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के बॉर्डर तक खदेड़ दिया जाएगा।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 20, 2025

Conflict between Pakistan and Taliban

Conflict between Pakistan and Taliban

पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके सीजफायर का उल्लंघन करने से तालिबान भड़क गया है। इस हमले में दस लोगों की जान चली गई, जिसमें उभरते हुए क्रिकेटर्स भी शामिल थे। पाकिस्तान के इस हमले के बाद तालिबान ने उसे सख्त चेतावनी दी है। शहबाज शरीफ के देश को धमकी देते हुए अफगानिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री में डिप्टी मंत्री और तालिबान नेता मौलवी मुहम्मद नबी ओमारी ने कहा कि हमले की कोशिश हुई तो पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के बॉर्डर तक खदेड़ दिया जाएगा।

पाकिस्तान सेना दूसरों की मर्जी से चलती हैः तालिबानी मंत्री

पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देते ओमारी ने कहा, 'अगर अफगानिस्तान और लोगों ने धार्मिक आदेश से हमलावर घोषित कर दिया तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें भारतीय बॉर्डर तक भी सुरक्षा नहीं मिलेगी।' पिछले दिनों अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर भी उन्होंने निशाना साधा। तालिबानी मंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी सेना सब कुछ दूसरों की इच्छा के हिसाब से ही करती है और हाल ही में सबने शहबाज शरीफ को ट्रंप की चापलूसी करते हुए भी देखा ही होगा।

तनाव के बीच सीजफायर पर राजी

इस बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोहा में बातचीत में तुरंत सीजफायर पर राजी हो गए। हालांकि, यह वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान अपने इस समझौते को कितना मानता है, क्योंकि पिछले दिनों सीजफायर होने के बाद भी उसने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। एक हफ्ते से ज्यादा समय से, दक्षिण एशियाई देश बॉर्डर पर खूनी झड़पों में लगे हुए हैं, जोकि साल 2021 में तालिबान सरकार की वापसी के बाद से यह उनके बीच सबसे बुरा टकराव माना जा रहा है।

शहबाज ने तालिबान से सुलह को भेजा मंत्री, अगली वार्ता 25 अक्टूबर को

दोहा में शांति बातचीत के बाद, कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार सुबह कहा कि दोनों पक्ष तुरंत सीजफायर और दोनों देशों के बीच पक्की शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए सिस्टम बनाने पर राजी हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि वे सीजफायर पक्का करने के लिए आने वाले दिनों में फॉलो-अप मीटिंग करने पर भी राजी हुए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कन्फर्म किया कि सीजफायर एग्रीमेंट हो गया है और कहा कि दोनों पक्ष 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में फिर मिलेंगे।

Published on:

20 Oct 2025 08:42 am

Hindi News / World / तालिबान ने पाक को चेताया, भारतीय सीमा तक खदेड़ देंगे

विदेश

