तालिबान ने पाक को चेताया, भारतीय सीमा तक खदेड़ देंगे

पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देते ओमारी ने कहा, 'अगर अफगानिस्तान और लोगों ने धार्मिक आदेश से हमलावर घोषित कर दिया तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें भारतीय बॉर्डर तक भी सुरक्षा नहीं मिलेगी।' पिछले दिनों अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर भी उन्होंने निशाना साधा। तालिबानी मंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी सेना सब कुछ दूसरों की इच्छा के हिसाब से ही करती है और हाल ही में सबने शहबाज शरीफ को ट्रंप की चापलूसी करते हुए भी देखा ही होगा।