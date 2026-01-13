टीचर ने अपनी स्टूडेंट को दिया ऐसा गिफ्ट, मच गया बवाल, मास्टर साहब की हमेशा के लिए छुट्टी

डेली स्टार यूके की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी इयान शिलिंग स्कूल में म्यूजिक हेड था। उसने अपनी कई स्टूडेंट्स के साथ गलत व्यवहार किया। वह लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था और उन्हें अश्लील मैसेज भेजता था। एक बार उसने वैलेंटाइन डे पर एक स्टूडेंट को कंडोम भी दिए। टीचिंग रेगुलेशन एजेंसी (TRA) ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपी पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया है। TRA का कहना है कि आरोपी का कृत्य कोई गलती नहीं है, वह सेक्शुअल संतुष्टि के लिए बार-बार इस तरह की हरकतें कर रहा था। इयान शिलिंग ने अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी, लेकिन TRA ने उसे अस्वीकार करते हुए हमेशा के लिए बैन लगा दिया है।