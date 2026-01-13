13 जनवरी 2026,

मंगलवार

टीचर ने अपनी स्टूडेंट को दिया ऐसा गिफ्ट, मच गया बवाल, मास्टर साहब की हमेशा के लिए छुट्टी

Teacher accused of obscene messages: टीचर के डर के चलते स्टूडेंट्स लंबे समय तक खामोश रहीं। जब एक लड़की ने हिम्मत जुटाकर आवाज उठाई, तो आरोपी के खिलाफ शिकायतों की बाढ़ आ गई।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 13, 2026

Teacher sent nude photos to students

(पत्रिका सांकेतिक फोटो)

Teacher sent condoms to student: एक टीचर ने अपनी स्टूडेंट के लिए न केवल अश्लील शब्दों का प्रयोग किया बल्कि उसे गिफ्ट में कंडोम भी दिए। मामला सामने आने के बाद आरोपी टीचर पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया है। उसे अब किसी भी स्कूल-कॉलेज में नौकरी नहीं मिलेगी। आरोपी इयान शिलिंग (Ian Shilling) इंग्लैंड के मेडनहेड स्थित न्यूलैंड्स गर्ल्स स्कूल में म्यूजिक टीचर था। उस पर अपनी स्टूडेंट्स से अश्लील बातचीत करने का आरोप है। स्कूल पैनल ने शिक्षक को तुरंत नौकरी से निकाल दिया है।

स्टूडेंट्स से करता था फ्लर्ट

डेली स्टार यूके की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी इयान शिलिंग स्कूल में म्यूजिक हेड था। उसने अपनी कई स्टूडेंट्स के साथ गलत व्यवहार किया। वह लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था और उन्हें अश्लील मैसेज भेजता था। एक बार उसने वैलेंटाइन डे पर एक स्टूडेंट को कंडोम भी दिए। टीचिंग रेगुलेशन एजेंसी (TRA) ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपी पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया है। TRA का कहना है कि आरोपी का कृत्य कोई गलती नहीं है, वह सेक्शुअल संतुष्टि के लिए बार-बार इस तरह की हरकतें कर रहा था। इयान शिलिंग ने अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी, लेकिन TRA ने उसे अस्वीकार करते हुए हमेशा के लिए बैन लगा दिया है।

अश्लील तस्वीरें भेजता था

म्यूजिक टीचर इयान शिलिंग से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। एक बार उसने स्विमिंग पूल में बिकिनी पहनी एक स्टूडेंट की कमर पर हाथ रखा था। दूसरी घटना में उसने फोटो खिंचवाते समय स्टूडेंट को पीछे से छूआ था। वह जानबूझकर स्टूडेंट्स के करीब जाता था और यहां-वहां उन्हें छूने की कोशिश करता था। TRA ने अपनी जांच में पाया है कि शिलिंग लड़कियों को अपनी न्यूड तस्वीरें भेजता था और उम्मीद करता था कि वे भी उसे ऐसी ही तस्वीरें भेजें। अधिकांश स्टूडेंट्स टीचर के डर से खामोश रहीं, इस वजह उसके हौसले बढ़ते गए। जब एक स्टूडेंट ने हिम्मत दिखाई तो फिर एक के बाद एक मामले सामने आते गया।

पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी

जांच में एक स्टूडेंट ने बताया कि आरोपी टीचर लगातार उसे परेशान करता था। वह कहता था कि तुम्हारी बॉडी बेहद सेक्सी है, तुम खूबसूरत हो। शिक्षक जानबूझकर उसे छूता था। स्कूल की एक पूर्व छात्रा ने जांच कमेटी को बताया कि इयान शिलिंग की हरकतों की वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। उसने मानसिक और शारीरिक तौर पर उसे प्रताड़ित किया। वहीं, स्कूल प्रसासन का कहना है कि वो स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। जैसे ही मामला सामने आया हमने तुरंत आरोपी टीचर को नौकरी से निकाल दिया और TRA को पूरी स्थिति से अवगत कराया।

Published on:

