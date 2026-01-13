दिन में हो जाएगी रात… दुनिया पूछेगी कहां गया सूरज? सदी के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण की डेट आई सामने

सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण 2 अगस्त, 2027 को पड़ेगा। यह सूर्य ग्रहण करीब 6 मिनट और 23 सेकंड लंबा होगा। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा और दिन में ही रात हो जाएगी। हालांकि, इस अद्भुत खगोलीय घटना का गवाह पूरी दुनिया नहीं बनेगी। सूर्य ग्रहण दुनिया के केवल कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2027 में होने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण सदी का सबसे लंबा सूर्यग्रहण होगा। 1991 के बाद यह पहली बार होगा जब इतनी देर तक चंद्रमा सूर्य को अपने आगोश में समा लेगा। इसके बाद वर्ष 2186 में भी छह मिनट से लंबा सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। c-astonhair के अनुसार, जुलाई 2186 में भी छह मिनट से अधिक का सूर्य ग्रहण लगेगा।