एक तकनीकी खराबी से अमेरिका में 1,800 से ज़्यादा फ्लाइट्स पर पड़ा असर, सैकड़ों हुई रद्द

अमेरिका (United States Of America) के टेक्सास (Texas) राज्य में शुक्रवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। डैलस-फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Dallas Fort Worth International Airport) और डैलस लव फील्ड एयरपोर्ट (Dallas Love Field Airport) पर एक तकनीकी खराबी के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल बाधित हो गया। इससे 1,800 से ज़्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई और सैकड़ों रद्द कर दी गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राउंड स्टॉप जारी किया, जिससे दोनों एयरपोर्ट्स पर संचालन पूरी तरह ठप हो गया।