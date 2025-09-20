Patrika LogoSwitch to English

विदेश

एक तकनीकी खराबी से अमेरिका में 1,800 से ज़्यादा फ्लाइट्स पर पड़ा असर, सैकड़ों हुई रद्द

अमेरिका में एक तकनीकी खराबी का असर 1,800 से ज़्यादा फ्लाइट्स पर पड़ा। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 20, 2025

Flights disrupted at Dallas airport
Flights disrupted at Dallas airport (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के टेक्सास (Texas) राज्य में शुक्रवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। डैलस-फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Dallas Fort Worth International Airport) और डैलस लव फील्ड एयरपोर्ट (Dallas Love Field Airport) पर एक तकनीकी खराबी के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल बाधित हो गया। इससे 1,800 से ज़्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई और सैकड़ों रद्द कर दी गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राउंड स्टॉप जारी किया, जिससे दोनों एयरपोर्ट्स पर संचालन पूरी तरह ठप हो गया।

फ्लाइट्स में देरी और रद्द होने की क्या थी वजह?

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार टेलीकॉम कंपनी के उपकरण में खराबी (Telecom Outage) से डैलस-फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डैलस लव फील्ड एयरपोर्ट पर 1,800 से ज़्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई और सैकड़ों रद्द कर दी गई। एफएए के सिस्टम में कोई खराबी सामने नहीं आई।

रात तक नहीं ठीक हुई तकनीकी खराबी

शुक्रवार स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 1 बजे टेलीकॉम कंपनी के उपकरण में खराबी सामने आई और रात करीब 8-9 बजे तक जारी रही। हालांकि एफएए ने दोपहर 3:30 बजे के बाद कुछ फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने को अनुमति दे दी। कुछ फ्लाइट्स को पास के एयरपोर्ट्स पर डायवर्ट करना पड़ा।

हज़ारों यात्रियों को हुई परेशानी

डैलस-फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डैलस लव फील्ड एयरपोर्ट पर इस टेलीकॉम कंपनी के उपकरण में खराबी की वजह से हज़ारों यात्रियों को परेशानी हुई। दोनों एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़ जुट गई। बड़ी संख्या में यात्री समय पर वहाँ नहीं पहुंच पाए जहाँ उन्हें जाना था।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

20 Sept 2025 11:12 am

Published on:

20 Sept 2025 11:02 am

Hindi News / World / एक तकनीकी खराबी से अमेरिका में 1,800 से ज़्यादा फ्लाइट्स पर पड़ा असर, सैकड़ों हुई रद्द

