4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान में आतंकियों ने घात लगाकर किया हमला, 3 पुलिसकर्मियों की मौत

Terrorist Attack In Pakistan: पाकिस्तान में आज एक और आतंकी हमले का मामला सामने आया है। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी मारे गए।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 04, 2026

Terrorists

Terrorists (Representational Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अक्सर ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अफगानिस्तान (Afghanistan) बॉर्डर के पास स्थित पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन ही आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं और आज फिर ऐसा ही हुआ।

आतंकियों ने घात लगाकार किया हमला

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत (Lakki Marwat) जिले में आज आतंकी हमले का मामला देखने को मिला। कुछ आतंकियों ने घात लगाकार ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी कर दी। जिस समय यह हमला हुआ, उस समय पुलिस दैनिक गश्त लगा रही थी। अचानक हुई गोलीबारी की वजह से चीखपुकार मच गई।

3 पुलिसकर्मियों को मौत

इस आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए नज़दीकी अस्पताल में भेजा गया है।

आतंकी हुए फरार, पुलिस ने की जांच शुरू

वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी तुरंत ही मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही आतंकियों की तलाश भी। फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस हमले के पीछे टीटीपी का हाथ बताया जा रहा है। गौरतलब है कि टीटीपी अक्सर ही इस तरह के हमलों को अंजाम देता है।

ये भी पढ़ें

फ्रांस और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने सीरिया में बरपाया कहर, ISIS के ठिकाने पर की एयरस्ट्राइक
विदेश
British fighter jet

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

04 Jan 2026 01:15 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में आतंकियों ने घात लगाकर किया हमला, 3 पुलिसकर्मियों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Attack On Venezuela: अमेरिकी कार्रवाई पर UN ने बुलाई आपात बैठक, ममदानी भी हुए ट्रंप के खिलाफ

Khadija Ahmed and Zohran Mamdani
विदेश

US attack on Venezuela: ट्रंप का अगला टारगेट है कौन सा देश? क्यूबा, कोलंबिया या ईरान… दे दी चेतावनी

विदेश

US Attack On Venezuela: वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले में 40 लोगों की मौत

US attacks Venezuela
विदेश

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी से गुस्से में किम जोंग, कई मिसाइलें दागीं, टेंशन में अमेरिका!

विदेश

फ्रांस और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने सीरिया में बरपाया कहर, ISIS के ठिकाने पर की एयरस्ट्राइक

British fighter jet
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.