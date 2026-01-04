पाकिस्तान में आतंकियों ने घात लगाकर किया हमला, 3 पुलिसकर्मियों की मौत

Terrorists (Representational Photo)
पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अक्सर ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अफगानिस्तान (Afghanistan) बॉर्डर के पास स्थित पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन ही आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं और आज फिर ऐसा ही हुआ।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत (Lakki Marwat) जिले में आज आतंकी हमले का मामला देखने को मिला। कुछ आतंकियों ने घात लगाकार ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी कर दी। जिस समय यह हमला हुआ, उस समय पुलिस दैनिक गश्त लगा रही थी। अचानक हुई गोलीबारी की वजह से चीखपुकार मच गई।
इस आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए नज़दीकी अस्पताल में भेजा गया है।
वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी तुरंत ही मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही आतंकियों की तलाश भी। फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस हमले के पीछे टीटीपी का हाथ बताया जा रहा है। गौरतलब है कि टीटीपी अक्सर ही इस तरह के हमलों को अंजाम देता है।
