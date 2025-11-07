एलन मस्क की सैलेरी बढ़कर हो जाएगी 1 ट्रिलियन डॉलर, पाकिस्तान की कुल GDP का तीन गुना

Tesla CEO Elon Musk: टेस्ला के शेयरधारकों ने अमेरिका के टेक्सास के ऑस्टिन में कंपनी की वार्षिक (एनुअल) जनरल मीटिंग में एलन मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 83 लाख करोड़ रुपए) के रिकॉर्ड वेतन को मंजूरी दी। यह रकम पाकिस्तान की कुल GDP का तीन गुना है। AGM में मस्क के पक्ष में करीब 75 फीसदी निवेशकों ने वोट किया। अगर मस्क कंपनी द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को पूरा कर लेते हैं तो वह दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं।