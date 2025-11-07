Patrika LogoSwitch to English

एलन मस्क की सैलेरी बढ़कर हो जाएगी 1 ट्रिलियन डॉलर, पाकिस्तान की कुल GDP का तीन गुना

टेस्ला सीईओ एलन मस्क की सैलेरी बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। हालांकि, उन्हें इस सैलरी को पाने के लिए कई बड़े लक्ष्यों को हासिल करना होगा। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 07, 2025

Elon Musk

एलन मस्क (फोटो - IANS)

Tesla CEO Elon Musk: टेस्ला के शेयरधारकों ने अमेरिका के टेक्सास के ऑस्टिन में कंपनी की वार्षिक (एनुअल) जनरल मीटिंग में एलन मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 83 लाख करोड़ रुपए) के रिकॉर्ड वेतन को मंजूरी दी। यह रकम पाकिस्तान की कुल GDP का तीन गुना है। AGM में मस्क के पक्ष में करीब 75 फीसदी निवेशकों ने वोट किया। अगर मस्क कंपनी द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को पूरा कर लेते हैं तो वह दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं।

मीटिंग के दौरान मस्क ने कहा कि हम जिस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। वह टेस्ला के भविष्य का सिर्फ एक अध्याय नहीं है, बल्कि एक पूरी नई किताब है। वहीं, सैलेरी में बढ़ोतरी होने की घोषणा के बाद मस्क मुस्कुराते हुए मंच पर आए और टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट 'ऑप्टिमस' के साथ डांस करने लगे। उन्होंने कहा कि दूसरी कंपनियों की शेयर होल्डर मीटिंग्स बोरिंग होती हैं, लेकिन हमारी तो धमाकेदार होती है।

कैसे बढ़ेगी सैलेरी

यह पैकेज टेस्ला की परफॉर्मेंस से जुड़ा है, जिसमें कंपनी की मार्केट वैल्यू को मौजूदा 1.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना शामिल है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि घोषणा के बाद टेस्ला के शेयर आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में करीब 1 प्रतिशत बढ़ गए।

मस्क की वर्तमान कुल संपत्ति 500 ​​अरब डॉलर से ज्यादा है। फोर्ब्स की रीयल-टाइम अरबपतियों की रैंकिंग में उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में लिस्ट किया गया है। AGM की मीटिंग में स्वीकृत हुई सैलेरी को पाने के लिए उन्हें लिए टेस्ला के बाज़ार मूल्य से जुड़े कई पड़ाव पार करने होंगे। सैलेरी में पहली बढ़ोतरी तब होगी जब टेस्ला का बाजार मूल्य 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।

किन लक्ष्यों को हासिल करना होगा।

यदि एलन मस्क अगले दस सालों में कुछ बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें टेस्ला में अतिरिक्त 12 प्रतिशत हिस्सेदारी मिल सकती है। यल लक्ष्य हैं- हर साल 2 करोड़ टेस्ला कार की डिलीवरी, हर साल 10 लाख रोबोटैक्सी का परिचालन शुरू करना, हर साल 10 लाख ह्यूमनॉइड रोबोट बेचना और कंपनी का मुनाफा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 400 अरब डॉलर से अधिक रखना।

Updated on:

07 Nov 2025 10:11 am

Published on:

07 Nov 2025 09:21 am

एलन मस्क की सैलेरी बढ़कर हो जाएगी 1 ट्रिलियन डॉलर, पाकिस्तान की कुल GDP का तीन गुना

