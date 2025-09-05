जेल जाने के डर से पूर्व पीएम थाईलैंड छोड़कर भागे!

यह पहला मौका नहीं है कि जब थाईलैंड के पूर्व पीएम शिनावात्रा, देश छोड़कर दुबई भागे हैं। इससे पहले वह 2008 में अपने स्व-निर्वासन के दौरान दुबई में रह चुके हैं। 2008 में भ्रष्टाचार के एक मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले वह देश छोड़कर दुबई चले गए थे। 2023 में वह थाईलैंड लौटे, जहाँ उन्हें 8 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि उन्हें जेल के बजाय बैंकॉक के पुलिस जनरल हॉस्पिटल में रखा गया। इस वजह से उन पर विशेष सुविधाएं पाने के आरोप भी लगे। बाद में उनकी सज़ा को घटाकर 1 साल कर दिया गया था और 6 महीने बाद ही उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया था।