इस देश की प्रधानमंत्री को अदालत ने पद से हटाया, बॉर्डर विवाद में नैतिक दुर्व्यवहार के चलते गंवाई कुर्सी

दरअसल थाईलैंड-कंबोडिया के बीच बॉर्डर विवाद के मामले में शिनावात्रा ने कंबोडिया के नेता हुन सेन (Hun Sen) से फोन पर बातचीत के दौरान अपने देश की सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इस बात का खुलासा दोनों की फोन कॉल के लीक होने के बाद हुआ था। यह कॉल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर विवाद के दौरान कूटनीतिक पहल के दौरान लीक हुई थी। इस कॉल के लीक होने के बाद से ही थाईलैंड में शिनावात्रा के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। थाईलैंड में इसे गंभीर मामला माना जाता है क्योंकि सेना का वहां काफी प्रभाव है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर विवाद के चलते कुछ दिन जंग भी चली थी, जिसमें 54 लोगों की मौत हुई थी। इनमें कंबोडिया के 8 नागरिक और 18 सैनिक थे। वहीं थाईलैंड के 13 नागरिक और 15 सैनिक इस जंग में मारे गए थे। दोनों देशों के कई लोग इस जंग में घायल भी हुए थे। हालांकि कुछ दिन बाद थाईलैंड और कंबोडिया में सीज़फायर हो गया था पर अभी भी दोनों देशों के बीच बॉर्डर विवाद खत्म नहीं हुआ है।